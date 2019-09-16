中國砸5億美元拉攏索羅門　吳釗燮：與情資一致

（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北16日電）外交部今晚宣布與索羅門斷交，外傳對岸以5億美元拉攏索羅門，是斷交主因之一。外交部長吳釗燮證實，「這與我們掌握的情資一致」。

至於台索斷交，是否會引起太平洋5友邦吉里巴斯、諾魯、馬紹爾、帛琉與吐瓦魯等國的骨牌效應，吳釗燮說，5個友邦情況都不錯，也保持密切聯繫，最近諾魯舉行總統選舉，已邀請新任諾魯總統訪台，對方也欣然答應。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天舉行內閣會議，決定轉向與北京建交，外交部則在傍晚舉行記者會宣布與索羅門斷交。

知情人士表示，索國政府今天召開內閣黨團會議，決議將台索是否斷交的議題送到內閣會議討論。內閣會議決定要與台灣斷交後，索國外長馬內列（Jeremiah Manele）打電話通知駐索國大使廖文哲，外交部長吳釗燮乃正式宣布台索斷交。

知情人士說，索國原是週二舉行黨團會議，週四舉行內閣會議，今天顯然是「刻意提前」會議，雖不符程序，但仍合法。

涉外人士也透露，今年稍早索國大選期間，就有消息來源指出，有人運作提供金錢給親中的國會議員，金額高達數百萬美元，也有人從木頭商人拿到資助；台灣不可能做這些事情，台灣的援助都是透明的。

他說，索國的政治跟其他國家很不一樣，政治人物沒有政黨忠誠度，很難精準預測他們對某些議題支持或是不支持。雖然不清楚索國未來發展情形，但根據總理府的民調，80%民意支持台灣。

回顧過去台索關係的變化，這名人士指出，索國總理蘇嘉瓦瑞8月與吳釗燮見面時表示，會根據4份不同的報告來決定。但後來台方得到情資，索國要加速這個過程，在吳釗燮與蘇嘉瓦瑞舉行會談的同時，索國又派一個部長團到北京，台方就認為「這是不尋常的舉動」，當時就規劃外交部次長徐斯儉訪問索國，要為邦交奮戰到最後一刻。

對於外傳中國用5億美元拉攏索羅門，吳釗燮在記者會指出，當索羅門都還沒有提出交通建設細部計畫的時候，中國就答應給錢，索國政府連到底要花在哪裡都不清楚就願意去貸款，顯然會讓索羅門進入債務陷阱。

吳釗燮說，今年太平洋島國論壇時，他當面問蘇嘉瓦瑞是否需要台灣協助，蘇嘉瓦瑞沒有提任何一件事；他主動詢問索國的全國交通核心計畫，但蘇嘉瓦瑞也沒有細部的回應。

吳釗燮表示，索羅門中央銀行今天也提出報告指出，索國財務狀況無法再負擔高額貸款，這是索國央行自己提出的警告。中國收買索羅門政治人物，才能達到今天這個效果，但索國有些政治人物似乎比較關心自己的口袋，而不是關心下一代怎麼付高額貸款。

在情資掌握方面，吳釗燮強調，索羅門駐館充分掌握，今天外交部次長徐斯儉到索羅門，就是希望最後關鍵時刻能再努力。現在既已斷交，已要求徐斯儉盡快返國。

吳釗燮說，在維持索國邦交上，台美密切配合。今年3月美國國安會資深顧問訪問索羅門，提出希望台灣外交部派高層到索國，因此當時派徐斯儉前往。

今年太平洋島國論壇時，他也跟美方代表團進行雙邊會議，對象包括美國內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）、國安會跟國務院資深官員，其中一部分就是探討索羅門邦交關係，美方也協助穩住邦交，他對美方表達高度感謝。（編輯：林孟汝/謝佳珍）1080916