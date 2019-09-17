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台索斷交
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。外交部長吳釗燮表示，中華民國與南太友邦索羅門群島自即日起斷交。邦交國數量降至16國。
台索斷交
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台索斷交7/37

蘇貞昌：外交處境艱困是中國無所不用其極

最新更新：2019/09/17 09:34

（中央社記者溫貴香台北17日電）行政院長蘇貞昌今天對台灣與索羅門斷交表示，中國用金錢誘引並且買通政客，使得台灣邦交受到打擊；台灣外交處境的艱困，不是任何個人而是中國無所不用其極。

蘇貞昌上午到立法院進行施政報告前受訪表示，國際外交處境因為中國的打壓，一向非常艱困，這一次中國用金錢誘引，並且買通政客，使邦交受到打擊，但國人在此時更應堅定團結，一心一起為捍衛台灣國際空間與國際友誼繼續努力。

蘇貞昌說，外交部長吳釗燮過去領導外交部人員等，對美關係表現最好的情況，有了最先進的武器，與許多國際社會有往來，總統出訪得到最好的待遇，應該給在第一線的外交人員最大的鼓勵。

他進一步表示，至於外交人事是總統的職權，「我們都尊重」。

記者追問吳釗燮擔任外交部長1年7個月內斷了4個邦交國，目前都未有人負起政治責任，蘇貞昌說，台灣外交處境的艱困，不是任何個人而是中國無所不用其極；但另一方面也看到台灣在國際社會上盡心盡力，從農業、衛生、文化等各個面向與國際互動往來獲得尊重也得到應有的空間。

蘇貞昌說：「我們會持續努力，大家還是應該給外交人員加油。」（編輯：林興盟）1080917

地機族
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