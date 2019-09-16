吳釗燮請辭 總統府：沒有辭職問題【更新】

外交部長吳釗燮（圖）16日晚間在台北舉行國際記者會，宣布中華民國與南太友邦索羅門群島即日起斷交，他表示，已向總統蔡英文表達會勇敢負起政治責任。中央社記者裴禛攝 108年9月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）外交部長吳釗燮因索羅門群島斷交一事向總統請辭，表示願負起政治責任。總統府晚間指出，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文認為，索羅門群島斷交是來自中國對台灣的打壓，而這個打壓只會更大，不會更小。

張惇涵說，大家也清楚看到，外交部的同仁，包括次長徐斯儉都率團前往索羅門群島，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。（編輯：張均懋）1080916

台索斷交 吳釗燮：已向總統表達會負政治責任

（中央社記者顧荃台北16日電）索羅門內閣會議決定與中國建交，外交部長吳釗燮今晚宣布與索羅門斷交，他表示，面對中國從來沒有示弱，外交團隊勇敢奮戰到最後一刻，他已向總統蔡英文表示會勇敢負起政治責任。

吳釗燮晚間舉行記者會表示，對此事在情資掌握上沒有問題，索羅門駐館充分掌握，也跟友盟國家進行情資交換，今天外交部次長徐斯儉到索羅門，就是希望最後關鍵時刻能再努力，上週也請索國外長訪問台灣，這也是努力的一部分。他在島國論壇與索國簽訂互免簽證協定，過去真的花了很多心力希望挽回外交關係。

他說，面對中國，台灣從來沒有示弱過，外交團隊勇敢奮戰到最後一刻，他已經向蔡總統表示會勇敢負起政治責任。

吳釗燮聲明指出，索羅門群島政府的內閣會議決議轉與中華人民共和國建交，中華民國台灣至為遺憾，並強力譴責；自即日起終止與索羅門群島外交關係、雙邊計畫，立即撤離大使館、技術團，也要求索國撤離其在台人員。

吳釗燮說，索國總理蘇嘉瓦瑞4月上台後宣稱要重新檢視對外關係，將參考4份政府機關報告，向公民團體廣徵民意，但最後只依據一份跨黨派小組內容偏頗、造假的報告，就做出決議，罔顧承諾，相信索國人民無法接受此一決策。

他表示，中國再次用金錢外交，承諾華而不實的鉅額援助，收買少數政客，讓索國政府趕在中國國慶前通過斷交決議，目的就是打擊台灣，傷害台灣人民，刻意在總統跟立委大選前進行攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，政府予以強力譴責。（編輯：謝佳珍）1080916