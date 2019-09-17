蘇貞昌施政報告：讓國人感受到有政府會做事

（中央社記者王揚宇台北17日電）行政院施政報告（口頭報告）今天送抵立法院，其中提到蔡政府執政3年多來為國人加薪減稅，致力產業升級轉型，吸引大批台商回流，推動國防自主等，讓國人感受到「有政府，會做事」。

立法院第9屆第8會期今天開議，行政院長蘇貞昌將到立法院，進行施政報告並答覆質詢。

根據今天送抵立法院的行政院施政報告（口頭報告）提到，蘇貞昌上任之初向國人宣示，會帶領行政團隊，做實事，接地氣，解民怨。這段期間以來，行政團隊拚經濟、保弱勢、護民主，落實防疫，守護產業，適度調整政策，有效回應民意，普惠更多的群體，同時力求區域均衡發展，建設留給下一代，讓國人感受到「有政府，會做事」。

在拚經濟部分，為因應美中貿易衝突所造成全球貿易及金融市場波動，報告指出，政府提出投資台灣3大方案，其中，台商回台投資方案，迄今已有134家廠商通過審查，累積投資金額已近新台幣6000億元，將帶來超過5萬個就業機會，政府也提供給根留台灣的廠商相關優惠融資及800億元的專案貸款，協助其轉型升級。

報告指出，為持續優化投資環境，在「電」的方面，經過3年多來能源政策調整，政府致力提高再生能源占比；在「地」的方面，行政院今年4月核定擴大適用「工業區更新立體化發展方案」，大大增加工業用地的供給。

為推動台灣5G發展，報告指出，行政院今年5月核定台灣5G行動計畫，預計4年投入200億元，明年台灣即將進入5G時代。

關於「保弱勢，護民生，安居樂業好生活」部分，報告指出，今年7月，所得稅法修正後，新增長照特別扣除額，明年申報所得稅即可適用，將有29萬人受惠，減輕身心失能者家庭的負擔。

另外，為了讓年輕父母願婚、敢生、樂養，減輕家長育兒負擔，政府積極推動「我國少子女化對策計畫」，全面實施擴大發放育兒津貼、增設公共化幼兒園及建置準公共化機制等措施；在照顧弱勢及青年的居住需求方面，3年來政府加速興建社會住宅，目前已興辦超過4萬戶。

報告指出，為避免重複課稅、減輕人民稅負，順應民意，檢討不合時宜的稅制，行政院已將廢止印花稅法案送請立法院審議，如經立法院通過，地方減少的稅收將由中央全額補足。

關於國防方面，報告指出，台灣國機國造的高教機，已準備明年升空首飛，潛艦國造也已啟動，2025年將可正式成軍；此外，台灣已接連獲得美國同意對台軍售，繼M1A2坦克後，也將採購66架F-16V（BLK70）新型戰機。

施政報告最後提到，行政院109年度施政計畫併同中央政府總預算案暨附屬單位預算，已送請立法院審議；本次總預算，不但規模成長，而且是22年來首次歲入、歲出達到平衡，這充分顯示，政府在推動各項建設、致力減輕人民負擔的同時，也都秉持負責任的態度，嚴守財政紀律，帶動稅收與經濟穩定成長。（編輯：楊凱翔）1080917