黨產會調查 國民黨土地來源公有地曾占69%

（中央社記者游凱翔台北19日電）黨產會今天公布國民黨、民進黨持有土地調查報告。內容指出，國民黨曾取得土地的來源，公有地的比率達69.64%、共約86萬6328平方公尺；私有地為30.36%、共約37萬7672平方公尺。

不當黨產處理委員會表示，依據政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，調查民國76年7月15日前成立、依動員戡亂時期人民團體法規定備案的各政黨土地取得及處分概況，共有中國民主社會黨、社團法人民主進步黨、社團法人中國國民黨，共3個政黨持有土地。

黨產會指出，依據申報資料，中國民主社會黨持有5筆土地、共約80平方公尺；民進黨持有31筆、共約1495平方公尺；國民黨持有147筆、4萬1235平方公尺。但因國民黨83年辦理法人登記時的申報土地面積為46萬2598平方公尺，經黨產會調查後，截至8月31日止，國民黨曾經取得土地面積累計共約124萬4400平方公尺。

針對這124萬4400平方公尺的土地，黨產會表示，公有地的比率達到69.64%、共約86萬6328平方公尺；私有地為30.36%、共約37萬7672平方公尺。

黨產會說，國民黨公有地取得方式，主要透過轉帳將原政府接收的日產土地轉移，為公有土地面積的85.82%、共74萬3444平方公尺，主要發生在民國40年至49年。其次的取得方式為買賣（10.97%）及政府無償贈與（2.99%）。

黨產會指出，經查，幾乎全台各鄉鎮市區皆有國民黨取得土地的軌跡，原屬私有土地者，除非原出賣土地者主動告知，否則難以深入調查；至於原屬公有土地者，基於公產屬全民資產，管理處分涉及公共利益，為了解國民黨取得過程，黨產會向相關機關調取當時辦理租、售土地資料，至調查截止日為止，已查近千筆公有地，目前仍持續發現中。

黨產會說，早期檔案管理制度不健全，且常有水災、地震等天災侵襲，雖然知道土地來自於何方，但常有機關回復無檔案等情事，導致調查被迫中斷；另早期政黨財產申報尚未法制化，僅能以法人登記資料追查取得土地情形。針對曾取得但已移轉他人或漏未申報者，除非查得相關取得事實進而循線追查，否則難以得知，加深調查困難。

黨產會表示，在此調查報告截止日後，仍持續發現國民黨曾經取得但已處分的土地，究竟還有多少未為人知；此外，此調查報告是以國民黨為對象進行統計，未包含附隨組織，其土地移轉過程仍有待進一步調查與統計，未來將持續調查揭露歷史真相，落實民眾對轉型正義期待。（編輯：蘇志宗）1080919