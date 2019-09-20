響應全國古蹟日 立法院21日開放參觀體驗民主

（中央社記者范正祥台北20日電）立法院秘書長林志嘉今天表示，立法院響應全國古蹟日活動，21日上午9時至下午5時將對外開放，歡迎民眾到訪參觀，一覽古蹟建物與議場外觀的歷史風華，來一趟充滿民主意義的知性假期。

林志嘉指出，立法院前身為日治時期台北州立第二高等女學校，建物緣起考據為日治時期大正8年（1919年），並於昭和10年（1935年）整建，國民政府播遷來台後，一度作為台灣省政府農林廳辦公所。1960年省農林廳搬遷至中興新村後，立法院由中山堂進駐至目前所在地。

他說，目前立法院所在地，除了是國家議事場域、重大法案催生地，也持續接待外國元首、國會議長、政要等，更與各國簽署過許多重要的國會協議，並於民國106年6月經台北市政府指定為市定古蹟，議場獲登錄為歷史建築。

林志嘉表示，立法院長蘇嘉全上任後，落實開放的國會、人民的國會與專業的國會為職志，為響應每年9月第3周「世界古蹟日」，立法院今年與總統府、台北賓館、行政院及監察院等政府機關同步於9月21日共同開放參觀。

林志嘉提醒，明天古蹟日參觀活動截止時間為下午5時，民眾進入立法院參觀請配合注意事項，攜帶附有照片的個人身分證明文件（如身分證、健保卡或駕照等），直接到達立法院中山南路大門服務處，現場排隊安全檢查後就可由正大門進入院區參觀，並繼續開放至已排隊民眾全部參觀完畢為止。（編輯：趙蔚蘭）1080920