呂秀蓮若連署過關選總統 卓榮泰：黨一定要處理

（中央社記者溫貴香台北21日電）前副總統呂秀蓮擬代表喜樂島參與2020總統選舉可能影響民進黨選情，民進黨主席卓榮泰今天表示，參選當然會造成影響，希望選情能夠單純化。如果呂秀蓮真的成為候選人，黨一定要做處理。

卓榮泰今天接受民視「新聞觀測站」節目專訪，針對5天斷了兩個邦交國，他表示，這對民進黨也是一個考驗，對中國而言，香港的事情很棘手，不能讓步也強硬不下去；美中貿易的狀況好像沒有拿出什麼對策；看到台灣的選舉在即，短時間內用這種外交的壓迫。

他說，中國用外交手段逼迫至少產生兩個方向的效果：一個就是介入選舉、一個就是擴張霸權，中國介入台灣的選舉很清楚看得到，介入選舉是無庸置疑。

他說，在這個時候，不是要懼怕，也不是讓人民覺得恐慌，而是希望大家知道，我們面對的是一個國際這樣險惡的局勢，唯有靠自己，用民主的力量站起來之後，讓世界更看得到台灣，所以今天努力的也是這個東西。

至於呂秀蓮一旦參選2020雖無法當選，但可能影響民進黨的選情？卓榮泰說，不敢這樣講，因為參選是大家的權利，不過那一天晚上，對他來講，一夜失眠，超乎預料之外，隔天他拜會了呂秀蓮，他認為呂秀蓮是黨內過去尊重的國家領導人、共同資產，希望呂秀蓮在這整個連署的過程當中，維持主體性、不要被有心的政黨操弄了。

被問到呂秀蓮的總統連署過關是否動用黨紀處理，卓榮泰表示，如果呂秀蓮真的成為候選人，民進黨已經正式提名了一位候選人，如果還有人成為另外的總統候選人，黨是一定處理。目前應該還要保持更大的寬容互相溝通。

對於蔡賴配的可能性是否存在，卓榮泰表示，目前任何可能性都存在的。至於蔡總統找什麼樣的副手，卓榮泰表示，那完全是總統的權利，應該留給總統這樣一個空間。（編輯：張均懋）1080921