台僑ICAO抗議 台灣女婿留台外籍生齊喊加油

（中央社記者江今葉蒙特婁24日專電）上百名旅加台僑今天前往國際民航組織（ICAO）前抗議，呼籲台灣參與。瓜地馬拉民航局長到場聲援，台灣女婿與曾經留學台灣的外籍畢業生也到場為台灣加油。

ICAO大會今天上午正式開幕，為抗議台灣今年再度因為中國打壓無法與會，上百名旅居加拿大台灣僑胞與留學生今天一大清早就帶著看板與國旗，到ICAO總部前抗議，並高呼ICAO，Taiwan can help口號，為台灣發聲。

居中聯繫加拿大各地台僑的蒙特婁台鄉會會長陳建銘，父親日前才過世，但為了讓台灣的聲音能被國際聽見，仍強打精神，帶領僑胞在ICAO抗議。

台灣在ICAO大會前的抗議活動吸引不少與會人士與途經民眾目光，瓜地馬拉民航局長阿基瑞（Francis Arturo Argueta Aguirre）也親自到場為台灣加油打氣。

正在蒙特婁馬吉爾大學（McGill University）攻讀博士學位的馮培寧表示，每年台灣有非常大的航空運輸量，將旅客送往亞洲與世界各地，台灣希望能在民航方面做出貢獻與經驗。

透過今天在ICAO總部的抗議，馮培寧說，由於大會正在召開，希望能透過這樣的抗議，讓能在大會中發言的人看到台灣希望能提供協助的心情。

來自斯洛維尼亞、曾在台灣暨南大學攻讀碩士的柳怡帆（Iva Vrzic）今天也特別前往抗議現場，和其他台僑一起為台灣發聲。

在台灣待了9年、還因此認識加拿大籍丈夫的柳怡帆真的很愛台灣，她說，加拿大是她的新家，但台灣也是她的家。她真心期望台灣能被世界認同，不只是在ICAO，在所有的面向都能被接受。

柳怡帆說，台灣雖小，卻是個非常美麗也是非常重要的地方，「台灣加油，我愛台灣」。

台灣女婿洪仕佤（Francois Laporte）今天也偕同台籍妻子到場為台灣貢獻一己之力，為台灣加油。他希望台灣繼續努力，繼續維持民主體制國家，他支持台灣，也呼籲所有人支持台灣。（編輯：周永捷）1080924

來自斯洛維尼亞、曾在台灣暨南大學攻讀碩士的柳怡帆（右二）特別前往抗議現場，和其他台僑一起為台灣發聲，因為台灣也是她的家。中央社記者江今葉蒙特婁攝 108年9月24日

台灣女婿洪仕佤（右）偕同台籍妻子到場為台灣貢獻一己之力，為台灣加油。中央社記者江今葉蒙特婁攝 108年9月24日