中共最新兩棲艦下水 嚴德發：我們不會讓它過來

（中央社記者王承中台北25日電）國防部情次室次長陳國華今天表示，國防部注意中共最新的075型兩棲攻擊艦相當久，若要渡過台灣海峽，以時速約25節推算，可能需一天時間。國防部長嚴德發則說，「我們不會讓它過來」。

根據媒體報導指出，中國大陸央視國防軍事頻道披露，大陸首艘國產075型兩棲攻擊艦下水儀式，將於今天在上海舉行，該艦排水量為4萬噸級，可以搭載20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。服役後將大幅提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發列席進行業務報告，民進黨立委蔡適應在質詢時詢問，過去國軍相關軍事報告都指出，共軍若要登陸台灣，要先在沿海集結船團，過海時間久，國軍會有充足準備的時間，但075型兩棲攻擊艦可大幅縮短時間，國軍軍事運用是否要重新檢討。

嚴德發表示，075型兩棲攻擊艦屬於登陸作戰的載具，可以迅速向海外遠距投送作戰兵力，共軍的登陸能力自然會提升。

蔡適應追問，國防部是否有評估075型兩棲攻擊艦從集結出海到台灣需要多少時間。嚴德發則說，「我們不會讓它過來」。

此外，列席的陳國華說，國軍注意075型兩棲攻擊艦相當久的時間，情況都在掌握中，不管是中共投送兵力朝遠洋發展或是對台實質威脅，都在國防部評估中。不過部隊訓練與集結，需要相當長的時間，若要渡過台灣海峽，以時速約25節推算，整個運作可能需要一天時間。（編輯：林淑媛）1080925