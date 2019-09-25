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專訪／推動挺台法案 美參議員：友邦背棄台灣將有後果
首頁 / 政治

美41議員聯名挺台參與 外交部盼ICAO妥適安排

最新更新：2019/09/25 17:34

（中央社記者顧荃台北25日電）美國41位跨黨派眾議員聯名支持台灣以觀察員身分參與國際民航組織第40屆大會，外交部今天表示，感謝美國對於台灣的支持與協助，期盼ICAO儘速就台灣的參與做出妥適安排。

國際民航組織（ICAO）第40屆大會今天開幕。為了抗議台灣因政治因素無法參與，由美國國會眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）領銜，共41位跨黨派眾議員聯名致函美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），警告北京自私的外交政策恐危害數千萬旅客的安全。

外交部發言人歐江安表示，美國國會長期以來支持台灣參與ICAO不遺餘力，今年再度展現對台灣堅定的支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安指出，該聯名函展現美國會不分黨派力挺台灣國際參與的堅定立場，內容關切ICAO因政治因素排除台灣參與，將有礙國際飛航規範的執行，並危害旅客安全。

歐江安說，聯名函也指出，桃園國際機場在2018年的國際客、貨運量分占全球第11名及第5名最繁忙機場，台灣參與ICAO的相關討論至為關鍵。外交部由衷感謝美國政府與國會部門對於台灣參與國際民航組織的一致支持與協助，也期盼ICAO儘速就台灣的參與做出妥適的安排。

ICAO大會每3年舉辦1次。台灣曾於2013年應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」（guests）身分參加當屆大會。但在中國壓力下，ICAO截至目前已經連兩屆大會將台灣排除在外。（編輯：趙蔚蘭）1080925

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