總統府：台北法案通過 感受美對台溫暖與支持

（中央社記者溫貴香台北26日電）美國聯邦參議院外交委員會昨天通過「台北法案」，總統府今天感謝，並說特別在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持，以及正視台灣在區域和平安全上的角色。

美國聯邦參議院外交委員會25日通過「台北法案」，主要提案人、共和黨籍參議員賈德納在會中表示，中國不斷威脅台灣民主，美國應繼續跟台灣站在一起，並協助台灣鞏固邦交。

總統府發言人張惇涵上午表示，感謝賈德納（Cory Gardner）的提案以及參議院外交委員會的支持，在台美雙方共同紀念「台灣關係法」立法40週年之際，持續以具體行動支持台灣加強在國際社會地位。

他進一步表示，特別在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持，以及正視台灣在區域和平安全上的角色。

張惇涵說，美國是台灣在國際社會上最重要的夥伴，基於共享自由民主理念，共同維繫區域安全與繁榮，台灣將持續與美國政府、國會等就台美關係緊密溝通，推進雙方更緊密的合作夥伴關係，同時，台灣也會持續與美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。（編輯：林興盟）1080926