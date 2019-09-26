台北法案固邦交 蘇嘉全：鞏固民主世界屏障

（中央社記者范正祥台北26日電）美國聯邦參議院外交委員會通過「台北法案」，立法院長蘇嘉全今天在臉書發文表示，期待這項法案能夠在參院順利審議通過，並獲得眾議院的支持，他指出，鞏固台灣，就是鞏固民主世界的屏障。

蘇嘉全表示，面對中國以各種手段，惡意搶奪台灣邦交國的作為，美國聯邦參議院外交委員會通過「台北法案」，法案中提到美國政府應採取實際行動，協助台灣鞏固邦交，並要求國務卿定期向國會提出報告。

他指出，非常高興看到這部法案獲得參院外交委員會的通過，不僅印證了台灣政府近幾年調整外交方向，與美國建立友好關係的重要性，也彰顯國會外交工作的實質成果。

蘇嘉全表示，要特別感謝「台北法案」的主要提案人，包括一向堅定支持台灣的好朋友參議院外交委員會主席賈德納（Cory Gardner）參議員以及盧比歐（Marco Rubio）、柯寧（John Cornyn）與庫恩斯（Chris-Coons）等跨黨派參議員。

他指出，去年訪美時特別與賈德納見面會談，彼此對推動台美關係的深化交換許多意見，賈德納也表達對台灣的堅定支持。

蘇嘉全指出，台美是共享同樣價值的民主同盟，期待這項法案能夠在參院順利審議通過，並獲得眾議院的支持，同時也希望國際社會清楚知道，台灣能夠為這個世界的安全、穩定與繁榮，帶來正面的力量，鞏固台灣，就是鞏固民主世界的屏障。（編輯：林興盟）1080926