台北法案受關注 蔡總統：全力鞏固邦交國

總統蔡英文（中）表示，中國以斷台灣外交為手段，對台進行各式各樣的施壓，目前已經請外交部特別加強各方面的作業，務必要全力鞏固邦交國。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）美國聯邦參議院外交委員會以口頭表決方式一致通過「台北法案」，總統蔡英文今天表示，中國以斷台灣外交為手段對台施壓，這是長久以來的做法，已指示外交部全力鞏固邦交國。

美國聯邦參議院外交委員會通過，由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及其他3位參議員在5月提出，全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act）的「台北法案」，目的是協助台灣鞏固邦交。

蔡總統上午出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮後，接受媒體聯訪表示，中國以斷台灣外交為手段，對台進行各式各樣的施壓，這是長久以來的做法，尤其選舉期間都不能排除任何的可能性。

蔡總統指出，這段時間已經請外交部特別加強各方面的作業，務必要全力鞏固邦交國，至於很多理念相近、支持台灣的國家，也都在各方面幫助台灣、強化國民的信心。（編輯：方沛清）1080926