台北法案受關注 蔡總統：全力鞏固邦交國
最新更新：2019/09/26 11:11
總統蔡英文（中）表示，中國以斷台灣外交為手段，對台進行各式各樣的施壓，目前已經請外交部特別加強各方面的作業，務必要全力鞏固邦交國。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月26日
（中央社記者吳睿騏桃園26日電）美國聯邦參議院外交委員會以口頭表決方式一致通過「台北法案」，總統蔡英文今天表示，中國以斷台灣外交為手段對台施壓，這是長久以來的做法，已指示外交部全力鞏固邦交國。
美國聯邦參議院外交委員會通過，由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及其他3位參議員在5月提出，全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act）的「台北法案」，目的是協助台灣鞏固邦交。
蔡總統上午出席世界台灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮後，接受媒體聯訪表示，中國以斷台灣外交為手段，對台進行各式各樣的施壓，這是長久以來的做法，尤其選舉期間都不能排除任何的可能性。
蔡總統指出，這段時間已經請外交部特別加強各方面的作業，務必要全力鞏固邦交國，至於很多理念相近、支持台灣的國家，也都在各方面幫助台灣、強化國民的信心。（編輯：方沛清）1080926
2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案摘要
- 全稱：Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019
簡稱：Taipei Act（台北法案）
- 由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席共和黨籍賈德納（Cory Gardner ）、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）和柯寧（John Cornyn），以及民主黨籍參議員庫恩斯（Chris Coons）等4人在5月23日提出。
- 第3節：針對台灣的國際承認問題報告美國所採取策略
（a）通則：國務卿或其指派人士應在法案通過後90天內、且此後每隔180天向相關國會委員會提出報告，說明行政部門已採取哪些行動以重申並強化台灣的國際結盟
（b）細項：每次依（a）款要求制定的報告應包含以下細項：
（1）敘述國務卿或其指派人士自2016年5月20日以來採取哪些行動，以與各國政府－包含與台灣有官方外交關係者－進行交涉，目的為促使各國政府維持與台灣的官方外交關係，或者強化與台灣的非官方關係。
（2）列舉自2016年5月20日以來值得關切之特定國家，以及說明這些國家政府採取或預期採取改變與台灣的正式外交關係，或者降低與台灣官方或非官方關係的行動。
（3）針對第（1）項及第（2）項所指涉國家政府擬定往來的行動計畫，並提升與台灣相關的合作。
- 第4節：授權研議改變美國在傷害台灣國家境內的外交部署
- （a）通則：針對考慮或正採取行動以改變或降低與台灣正式或非正式關係的國家，國務卿可視改變美國的外交部署為必要和適當，以作為對相關國家的誘因。
（b）行動：（a）款所述改變行動包括－
（1）針對第3節所指涉已採取或預期採取行動，以改變與台灣的正式外交關係，或者降低對台關係的國家，增加或減少其在美國境內的外交部署；以及
（2）增加或減少美國在相關國家境內的外交部署。
（c）協商：採取（a）款所述改變行動前至少30天，國務卿應與國會相關委員會就相關行動進行協商。
- 第5節：授權美國研議調整對傷害台灣國家的援助
（a）通則：針對第3節所指涉已採取或預期採取行動，以改變或降低與台灣正式或非正式關係，或者降低對台關係的國家，國務卿可考慮擴大、終止或減少對其提供的援助。
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