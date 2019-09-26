美議員推台北法案 外交部：合作爭取國際空間

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）美國聯邦參議院外委會通過協助台灣鞏固邦交的「台北法案」。外交部今天對此表達感謝，並強調台灣不會因中國壓力而退卻，未來將持續以務實態度與美方合作，爭取台灣更寬廣的國際空間。

美國參院外交委員會25日通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019），簡稱「台北法案」。這項法案由共和黨籍的參議員賈德納（Cory Gardner）及其他3位參議員在5月提出，目的是協助台灣鞏固邦交。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，對參院外委會通過這項法案，表達感謝。

歐江安指出，中國近來連續策動索羅門群島、吉里巴斯與台灣斷交，意圖打壓並限縮台灣的國際空間，逼迫台灣接受「一國兩制」，已引起台灣民眾的強烈反感，也激起國際間對台灣更強有力且公開的支持。

她重申，「政府絕不會因中國的壓力而退卻」，外交部將密切關注該法案在美國國會審議的後續發展，並持續以務實態度，與美方攜手合作，共同捍衛民主制度，爭取台灣更寬廣的國際空間。

在中國重金利誘下，太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連與台灣斷交，轉投北京懷抱。台灣邦交國降至15國，包括帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等4個太平洋友邦。（編輯：林興盟）1080926