北京恐再搶台邦交國 外交部：全力鞏固邦誼

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）國安會示警，中國無所不用其極介入台灣2020選舉，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國。外交部今天表示，珍惜和每一個國家友誼，會仔細了解任何可能的問題，全力鞏固邦交。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連與台灣斷交，台灣邦交國數量降至15國。

國安會昨天公開示警，中國年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應媒體時表示，「我們珍惜跟每一個國家的友誼」，也認真看待跟每一個友邦關係，外交部將會仔細了解任何可能的問題，全力維繫、鞏固和所有友邦邦交。

在索羅門群島、吉里巴斯與台灣斷交後，台灣在太平洋地區剩下帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等4個友邦。

媒體問及，這4個友邦是否在國安會示警的國家內，歐江安表示，國安會提出的是綜合評估判斷，外交部在鞏固邦誼方面，也進行全面性評估，將會努力強化與每一個友邦關係，不會忽略任何可能潛在問題。

她強調，外交部鞏固邦誼的作為不是特別針對哪一個區域，而是全面性、對於15個友邦，會努力鞏固邦交。

此外，吐瓦魯近期選出新任總理，外媒日前報導，吐瓦魯總理換人，可能對吐瓦魯與台灣的邦交構成潛在影響。

對此，歐江安表示，吐國上週選出新總理拿塔諾（Kausea Natano）後，駐吐國大使蘇仁崇已於第一時間與拿塔諾會面並表達祝賀之意，拿塔諾也向蘇仁崇表示兩國邦誼穩固。

她說，這次吐國國會大選及總理選舉過程中未曾有過涉及與台邦交的辯論。外交部將與吐國新政府保持密切聯繫，強化雙邊關係，深化台吐邦誼。

此外，駐吐瓦魯大使館日前也在推特上發布蘇仁崇分別拜會拿塔諾、吐國新任外長Simon Kofe的照片。（編輯：林淑媛）1080926