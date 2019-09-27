台美官員華府活動同框 外交部：象徵關係深化

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）多位台美官員26日共同出席一場華府智庫研討會。外交部今天表示，研討會由外交部拉美司官員與美國國務院西半球官員同座，探討如何加強合作以促進拉美地區的發展，象徵台美關係的深化。

外交部發布新聞稿表示，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）26日舉辦「台灣協助拉丁美洲暨加勒比海發展的角色」研討會，多位台美官員與會，針對台灣對友邦的貢獻、台美雙方將如何在拉美地區推動經濟成長、良善治理及國家發展等議題進行深入討論。

研討會與會人士包括美國國務院西半球事務局副助卿歐萊利（Kevin O'Reilly）、駐美代表高碩泰、外交部拉美司司長俞大㵢，以及國合會秘書長項恬毅等。外交部指出，這次研討會有外交部拉美司官員與美國國務院西半球官員同座，深入探討台美雙方如何加強合作，共同促進拉美與加勒比海地區的發展，象徵台美關係的深化。

高碩泰致詞時表示，今年是台灣關係法立法40週年，在美國行政部門及國會跨黨派支持下，台美的緊密合作也延伸至拉美及加勒比海地區。台灣作為美國的關鍵夥伴與世界的良善力量，將持續在印太、拉美乃至全球，為促進共同價值與捍衛共同利益做出貢獻。

俞大㵢指出，維護台灣與友邦的邦交關係以防制極權國家的勢力擴張，值得所有理念相近國家共同努力。台灣期盼未來持續與美國、理念相近國家共同協助台灣拉美友邦的國家發展，為區域穩定及繁榮貢獻心力。

研討會後，美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael G. Kozak）也在推特上發布出席這場研討會台美官員合影的照片，並在推文中引述歐萊利的話表示，美國樂於與台灣合作，協助支持拉美夥伴國家的發展願景。

此外，外交部指出，其他與會人士包括美國國際開發總署（USAID）拉美暨加海局副助理署長利柯（Bernardo Rico）、美國「海外私人投資公司」（OPIC）西半球資深顧問佩利奇亞（Kristie Pellecchia），以及多位台灣邦交國、理念相近國家駐美大使館官員。（編輯：林興盟）1080927