外交部：帛琉馬紹爾群島目前邦誼穩定

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）美官員示警，台灣的太平洋友邦帛琉、馬紹爾面臨外交轉向壓力。外交部今天對此表示，台灣與帛琉、馬紹爾群島目前邦誼穩定，將持續與理念相近國家共同努力，鞏固與太平洋友邦的關係。

太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯上週接連與台灣斷交，轉投北京懷抱，台灣邦交國數降至15個，包括帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等4個太平洋友邦。

美國聯邦眾議院外交委員會及自然資源委員會26日共同舉辦聽證會，探討美國要如何維繫與太平洋島國的關係。出席聽證會的美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）示警，帛琉及馬紹爾群島都面臨轉向壓力。

對此，外交部發言人歐江安向中央社記者表示，「帛琉與馬紹爾群島目前邦誼穩定」，雖然中國透過經貿等不同方式滲透，試圖影響台灣的邦交，不過這2個友邦近來在聯合國大會及相關國際場域均為台執言。

她指出，馬紹爾群島國會日前通過支持台馬邦誼的決議案。政府將持續與理念相近國家共同努力，積極鞏固與太平洋友邦的關係，確保區域的民主體制、自由開放不受侵蝕破壞。

外交部日前表示，馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）25日也與總統蔡英文通電話，親自說明馬國國會通過友台決議的發展，重申馬國政府堅定維護兩國邦誼的立場。

另外，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Esang Remengesau, Jr.）日前在聯合國大會總辯論發言時，力挺台灣參與聯合國體系。他說，依照聯合國不遺漏任何國家的集體承諾，應停止將台灣及2300萬人民排除在外。

對於薛瑞福在聽證會中關切台灣與太平洋島國的邦交關係所作示警的發言，歐江安說，外交部表達感謝。

她表示，中國為打壓台灣國際生存空間無所不用其極，尤其以包括提供鉅額貸款供興建大型基礎建設等經濟手段誘迫友邦，達到其戰略擴張的目的，此為任何支持維護民主價值及自由開放印太區域的國家均不樂見的發展。

歐江安進一步指出，中國近來以鉅資誘惑、連續奪取台灣2個太平洋友邦，即為其在太平洋區域積極擴張的明證。（編輯：林興盟）1080927