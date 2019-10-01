潑漆何韻詩2嫌交保 蘇貞昌：執法者應知社會期待

（中央社記者王揚宇台北1日電）行政院長蘇貞昌今天赴立法院進行施政總質詢，談到港星何韻詩遭人潑漆，蘇貞昌表示，有人利用台灣的民主自由來破壞台灣的民主自由，做中國的代理人，一定要嚴加法辦，呼籲執法者應知道社會的期待。

何韻詩日前參與遊行時遭潑漆，警方逮捕涉案男子胡志偉及梁太富，檢方複訊後聲押禁見。台北地方法院昨天裁定胡男新台幣20萬元交保、梁男10萬元交保。

民進黨立委李俊俋今天在立法院施政總質詢時詢問蘇貞昌，對於何韻詩遭潑漆案的看法，以及是否要提醒地檢署適當提出抗告。

蘇貞昌說，對於這件事情他非常的憤怒，因為有人利用台灣的民主自由、社會的開放，用暴力來破壞台灣的民主自由、社會秩序，同時做中國的代理人，這非常不該，一定要嚴加法辦。

蘇貞昌也說，組織犯罪已經經過立法院修法通過，希望執法單位重視並與時俱進。

蘇貞昌指出，全民都認為輕縱罪犯是傷害社會，對惡徒慈悲就是對善良百姓殘忍，非常希望執法者知道，這些惡徒是有組織的，事先開會、分配工作、準備犯罪工具，在大庭廣眾下，公開破壞合法、和平的遊行，非常可惡，而且他們的目的是迎合中國併吞台灣的目的與作為，他要公開呼籲，執法者應該要知道社會的期待與防線。（編輯：黃國倫）1081001