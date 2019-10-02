加油站人力假承攬真僱傭 監院糾正中油經濟部

（中央社記者王承中台北2日電）監察委員王美玉今天表示，中油以勞務承攬辦理加油站人力運用，卻未盡監督之責，讓勞務承攬商有假承攬真僱傭、規避年資及資遣費損害勞工權益行為，經濟部未積極督導，監察院糾正中油、經濟部。

監察院今天發布新聞稿表示，監委王美玉調查發現，中油勞務承攬商有假承攬真僱傭，規避年資及資遣費損害勞工權益行為。監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會聯席會議上午通過王美玉所提的調查報告，糾正經濟部、中油。

王美玉表示，中油人員進用受預算員額限制，因此以「勞務承攬」辦理加油站人力運用。中油為國營事業機構，卻未訂定嚴謹勞務委外契約並盡監督之責，致該勞務承包廠商透過不滿1年期的契約等方式，將派駐同一地點工作的勞工，藉由轉換不同雇主或事業單位、重新計算工作年資，影響勞工特別休假日數等基本權益。

王美玉指出，經濟部長期疏於管理，不僅放任中油介入勞務承攬人員的監督管理，面對派駐勞工在中油公司加油站提供勞務發生爭議時，也未積極監督中油及勞務承攬廠商確保勞工權益，嚴重損害政府形象。

王美玉表示，雖然中油指稱有依契約規定，要求廠商遵守勞動法令並對違規廠商處罰，但103年至107年僅有3件，且罰款金額分別為新台幣1000元及2000元，與受影響勞工人數及主管機關罰鍰金額相去甚遠。

王美玉指出，中油非但未對有違規紀錄廠商設定限制，或更積極的履約管理，並且無法掌握勞務承攬廠商違反勞動法令情形，對於受僱勞務承攬廠商勞工的權益保障顯有不力。（編輯：楊玫寧）1081002