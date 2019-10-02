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統促黨慶祝中國國慶 台聯到北市府向柯文哲抗議

最新更新：2019/10/02 16:12

（中央社記者梁珮綺台北2日電）中華統一促進黨昨日在台北車站前廣場非法集會，被警方舉4次牌警告後解散；不過，台聯今天下午到台北市政府抗議，「統促黨辦匪慶，柯市長在哪裡？」要求市長柯文哲下台謝罪。

台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，針對統促黨1日於交七廣場未經許可的集會遊行，北市府秉持依法行政治精神，除市警局4度舉牌警告外，公園處也依法開罰，一切依法行政、嚴正執法。

台灣團結聯盟文宣部主任潘厚勳、組織部主任周倪安、社運部主任歐陽瑞蓮下午赴台北市政府，抗議統促黨在台北市街頭慶祝中華人民共和國建政70年，「台灣人民的國格尊嚴，被台北市政府這樣踐踏！」

潘厚勳說，統促黨非法集會前花了一段時間搭建舞台，卻沒有被要求拆掉，還讓統促黨主席張安樂演講完後才開罰2400元，批評柯文哲籌組的台灣民眾黨，絕對是「親中政黨」。

周倪安說，香港反送中運動如火如荼進行，昨天已是港人的「國殤」，沒想到卻在台灣看到統促黨慶祝匪慶，柯文哲應「踹共」；歐陽瑞蓮說，「今日香港，明日台灣」，要求台北市政府應給一個交代，包括統促黨何時申請路權、搭建舞台等。

統促黨昨天下午在台北車站大門前廣場舉辦「慶祝中華人民共和國建立70週年」活動，由於未獲警方核准，被舉4次牌警告，全案依涉違反集會遊行法傳喚相關人士到案、送辦。另外，舞台未經許可搭建，台北市公園處也依法開罰。（編輯：李亨山）1081002

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