立委：中共建政70週年未見台退將 修法見效

（中央社記者游凱翔台北2日電）中共昨天舉行建政70週年活動，民進黨立委趙天麟今天指出，這次沒看到台灣退將參與，可見修法見效。退輔會副主委李文忠表示，每年中國十一國慶都會邀請國軍退將赴中參加活動，今年也不例外，退輔會基於義務都會善意提醒。

立法院上會期三讀通過兩岸人民關係條例部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。

此修法起源自西元2016年11月，包含吳斯懷在內等32名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說，並在唱中國「國歌」時站立致敬，引起大眾輿論批評。

李文忠接受中央社訪問時表示，由於中國十一國慶都會邀請國軍退將赴中參加活動，今年也不例外，退輔會基於服務照顧的義務，都會透過系統對退將等人善意提醒，若出現不適當的行為，將面臨行政處分甚至是刑事責任，但不會要求退將明確回覆是否前往。

李文忠認為，台灣是自由民主的國家，若退役且解除管制的人員基於探親等合理原因赴中沒有問題；但若涉及有關統戰等政治活動，就必須特別注意。

民進黨立委趙天麟上午在立法院質詢表示，是否有台灣退將或政治人物前往參加中共建政70週年慶祝活動；國安局長邱國正答覆，知道哪些人有到中國，但不能妄加說就是，持續都有在掌握。

趙天麟指出，此次中共國慶沒看到台灣退將和政治人物的畫面。他認為，法制建立之後，馬上就有這個效果。

民進黨立委王定宇受訪時也表示，媒體報導聲稱有退將今天因此不去中國參加十一國慶，若屬實，顯示建立法制後對於退役人員赴中國參加政治活動的效果能有效嚇阻。（編輯：郭萍英）1081002