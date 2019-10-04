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傳吳敦義卡位不分區立委 台南藍立委參選人反對

最新更新：2019/10/04 17:18

（中央社記者張榮祥台南4日電）國民黨提名參選立委的台南市議員蔡育輝今天反對黨主席吳敦義卡位不分區立委，他認為吳敦義應做出榜樣，給年輕一代更多機會。

蔡育輝已被國民黨提名參選台南市第一選區（後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區）立委，他肯定吳敦義在總統提名初選前勇於退出的胸襟，但也應和黨內大老做出榜樣，在不分區立委名單上，給有專業及論述能力的年輕一代更多機會。

蔡育輝認為國民黨是個百歲政黨，應引進更多新血，讓黨更有活力，更年輕化，爭取年輕族群的支持。不過，他說，市議會國民黨團未就這個議題討論過。

同被國民黨提名參選台南市第五選區（南區、中西區、安平區、東區的成大里等16里）立委的市議員蔡淑惠，也認為國民黨斷層太大，大老們應該華麗轉身，給年輕人機會，不要卡位不分區立委。

蔡淑惠認為「國民黨大老卡位不分區立委名單」傳言是假的，她也不相信大老們沒有看到黨徽上青天白日象徵的黨國精神，國民黨只有大破大立，注入新血，脫胎換骨，才能和民進黨相互制衡及對抗。但蔡淑惠否認她的看法是針對吳敦義。（編輯：黃世雅）1081004

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