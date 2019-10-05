總統專機免稅品超買 關務署第三波開罰18人

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）對總統專機私菸案衍生出的超買免稅品案外案，台北關4日進行第三波開罰，對象包括華航員工黃湘媚，因網購超量免稅菸品遭罰新台幣1.5萬元，另有17名旅客因超買一般免稅品遭補稅或處以罰鍰。

私菸案持續延燒，在涉及刑責的違法私菸案外，衍生出案外案，日前經立委爆料，發現總統專機相關隨行人員、機組員、華航員工等，另有超量購買免稅菸品、一般免稅商品行為，由於不涉刑事責任，因此視涉案情節，轉由財政部關務署台北關或地方政府裁處。

從9月26日以來，台北關總共已做出三波裁罰，其中第三波調查於昨天完成，相關處分書及補稅通知，預計在下週完成寄發。

台北關表示，第三波開罰對象共有18人，其中包括華航員工黃湘媚，就其超量於網路預購14條免稅菸品行為，共開罰1.5萬元；至於黃湘媚另外利用黃姓友人信用卡預購菸品，並由華航員工徐世立協助運走行為，則另外涉及「菸酒管理法」規定，將續移送桃園市政府審認核處，預計下週完成相關作業。

第三波開罰剩餘17人中，1人因購買精品、手錶等免稅品，金額超過2萬元免稅額且未申報，遭罰7500元；16人則因購買化妝品、香水等免稅品超過免稅額且未申報，合計須補繳1萬多元營業稅。

台北關表示，第四波將針對檢方確認緩起訴的6人開罰，對象包括總統府侍衛室少校徐兆鋒、專機主廚田佳宜等；按往例，遭緩起訴者可能需繳交附帶罰金，台北關會計算行政罰鍰部分金額是否高於附帶罰金，若行政罰鍰金額較高，將要求6人就差額補繳罰鍰。

回顧先前兩波開罰，第一波先針對總統專機旅客超量購買「菸品」開罰，共對13人祭出裁處書，對象包含總統府諮議林家如，被處約4.5萬元罰鍰；第二波則針對8名總統專機機組員超量購買菸品以外的「一般免稅品」做處罰，合計開罰18萬240元。（編輯：趙蔚蘭）1081005