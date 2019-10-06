加拿大參眾議員為香港嘆息 明證台灣自由民主價值

（中央社記者胡玉立多倫多5日專電）駐多倫多台北經濟文化辦事處4日晚舉行中華民國108年國慶酒會。多位加拿大聯邦參眾議員致詞時不約而同指出，對比香港此時的遭遇，台灣的國慶正是自由民主生活的明證。

駐多倫多台北經濟文化辦事處長徐詠梅感謝加拿大朝野支持台灣，並強調：「此時此刻，我們的國家比任何時候都需要你們的支持。」

4日晚在多倫多市中心舉行的中華民國國慶酒會以「勇敢自信，世界同行」為主題。加拿大各級政府官員及貴賓踴躍到場慶賀。

其中，來自渥太華的保守黨聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）致詞表示，「今年的台灣的國慶，是對我們所共享的民主價值、表達自由、人權、尊嚴和法治的重要證明。因為，這些價值目前正在亞洲遭受嚴重威脅，香港人民正為此受苦。」

吳藍海說：「台灣的國慶日，正是自由民主生活的閃耀明證。」

加拿大聯邦眾議員馬凱（John McKay）亦表示，「立於這個世界非常艱難之處，你們是民主的燈塔。你們鼓舞了正在街頭爭取自由的香港公民。他們想爭取的自由，對加拿大和台灣人來說，都只是理所當然的事」。

徐詠梅在接受中央社訪問時指出，在價值面，台灣持續站在捍衛民主自由的最前線；今年通過的同婚合法化，顯示台灣對人權價值的基本堅持。在經濟面，則持續推動經濟轉型、科技升級，也想參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望能為台加經貿和區域經濟帶來更多活力。

她強調，在國際面，雖然面臨日益升高的挑戰，但台灣沒有退卻的權利，台灣仍然繼續深化與友邦及友好國家的關係，同時積極參與國際組織、貢獻國際社會。

徐詠梅表示，台灣的舉措獲得加拿大等多國支持。整體來講，在國際社會上，台灣是正面良善的力量，是個負責任、有價值的成員。「我們勇敢自信，並不孤單，有許多國家支持我們。我們會和世界同行，世界也會和台灣同行。」1081006