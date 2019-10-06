群組傳蔡總統論文案訊息 蔡壁如：用意是提醒

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市政府顧問蔡壁如在某LINE群組轉傳總統蔡英文論文相關訊息，內容為「英國LSE正式否認蔡英文有提交論文」，蔡壁如今天說，用意是提醒綠營友人「外面在傳很多這種東西」。

蔡壁如強調，自己沒有攻擊蔡總統論文的意思，「這個有就有，沒有就沒有」，如今卻「造成現在1450（網軍）在PTT說我在攻擊她」，實在是沒必要。

蔡壁如在LINE群組「台灣阿北聯誼會」轉傳蔡總統論文相關訊息，內容為「國際醜聞！國恥！國恥！英國LSE正式否認蔡英文有提交論文，結尾講沒有博士學位可以當總統，沒人格的人不能當領導的人。國恥！請先進用力傳！」

群組訊息被截圖後，放到PTT上廣傳，引發討論。

蔡壁如下午出席台北市長柯文哲新書「生死之間」簽書會，接受訪問時坦言該訊息是她所貼，因她在很多群組內看到，所以轉到「台灣阿北聯誼會」及另一個群組。

她說，「台灣阿北聯誼會」內有許多蔡總統支持者，轉傳訊息的用意是提醒，「讓你們知道，外面在傳很多這種東西」。

蔡壁如表示，去年柯文哲競選台北市長連任時，被指控活摘器官，雖然柯文哲不可能做這件事，但整個社會還是有2成的人口耳相傳，代表蔡總統的論文風波，也是有相當的人在傳類似消息。

蔡壁如指出，「在這個群組大半，我相信都是挺小英的，我只是提醒他們有這樣的一件事件，如果被轉成說我在攻擊她，我覺得實在是不需要」。（編輯：戴光育）1081006