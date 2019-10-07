遊行是否禁蒙面槓柯文哲 徐國勇籲把法律看清楚

（中央社記者王承中台北7日電）內政部長徐國勇今天表示，集遊法對於妨害身分識別的化裝限制，有給行政機關裁量權，而台灣這麼多年來的集會遊行，幾乎未禁止人民帶面具，這不是法律有衝突矛盾，大家要把法律看清楚。

港府因應「反送中」運動宣布訂定「禁蒙面法」引發質疑。因台灣的集會遊行法對於妨害身分辨識有相關限制，台北市警察局長陳嘉昌說要落實北市遊行禁蒙面，但內政部說不會在集會遊行時禁止化裝。媒體報導，台北市長柯文哲表示，他是主張依法行政的人，不然請警政署出來講、明定SOP。

徐國勇上午列席立法院內政委員會進行業務報告前受訪表示，集遊法第14條規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就關於妨害身分辨識之化裝事項為必要之限制。法條中的「得」，就是給行政機關裁量權，而台灣這麼多年來的集會遊行，幾乎未禁止人民帶面具參與遊行。

徐國勇指出，所謂的依法行政包含法律優先、法律保留的概念，柯文哲應該把相關規定再研議一下，就會了解。台灣集會遊行幾十年，幾乎沒有限制，除非有情資顯示可能產生暴力事件之虞時，可能才會去限制，這不是法律有衝突矛盾，大家要把法律看清楚。

他表示，集遊法是經由立法院三讀通過，從民國77年至今，集遊法第14條都沒有修正過，且就算有訂了這條法律，事實上也很少限制，本屆民進黨立委有主張要將相關法條刪掉，但目前都還在協商中。

徐國勇指出，是否限制蒙面的本質在民主自由，台灣就是民主自由的國家，所以人民不會有感覺，政府對集會遊行也幾乎沒有限制不可以帶面具，但香港是用緊急法，用行政命令限制蒙面，讓行政權超過立法權，所以產生爭議。他說，人民重大權利義務的限制，還是要由立法院制定比較好。

徐國勇舉例，美國部分州規定不得蒙面扮成具有高度種族歧視的三K黨，就算參加化裝舞會也不行，代表有些國家也是用立法的形式，而不是用行政權的方式來處理，台灣也是如此，跟香港不一樣。（編輯：謝佳珍）1081007