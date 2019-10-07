印度學者梅農：新南向政策確實有成效

（中央社記者顧荃台北7日電）印度中國研究所諮詢委員會主席梅農（Shivshankar Menon）今天表示，從台灣印度雙方近年的貿易、人民交流來看，雙邊關係穩定成長，新南向政策對台印關係確實有成效。

政府推動新南向政策，一年一度舉辦「玉山論壇」，作為新南向論壇及青年交流平台；曾任印度國家安全顧問及外交大臣的梅農，受邀出席明天舉行的第三屆「玉山論壇」。

梅農下午對媒體表示，數字會說話，台印雙方近年在貿易投資、人民交流上不斷成長，有2000多名印度學生在台灣學習，雙方關係穩定卓越成長，新南向政策對台印關係確實有成效，是滿成功的舉措。

梅農說，他1960年代學中文時，印度德里大學剛成立中國研究學系，6位老師有3位來自台灣，他學中文的老師也是台灣人；如今教育上的合作不只限於語言及文化，可以在科技、技術層面上有更多合作。

談到台灣與印度的關係，是否受到美國印太戰略或是中國因素影響，梅農表示，他個人認為，自由開放的印太戰略還在成型之中，戰略內容也沒有官方正式文件可以作為依據，台印在美國提出印太戰略之前，已經有穩定的雙邊關係，因此不需要跟印太戰略連結，而應著重在雙邊人民需要什麼，印太戰略也需要在一段時間才會比較明朗。

梅農說，兩國之間建立關係，最重要的還是共通利益，例如雙邊人民需要投資、旅遊、貿易等交流，關係自然就會建立，中國跟美國因素都是次要的，雖然大環境是有這些影響在，但不是主要因素，而是由雙邊需求出發，來看會發展出什麼樣的機制。台印之間的互動在過去30年有大幅成長，雖確實有中國或美國因素在內，但不是增長或消減台印關係的主要因素，兩國關係是雙方人民決定的。

至於中國崛起對區域的影響，梅農指出，過去30年中國崛起對地區情勢帶來一定的干擾，但仍維持和平至今。他認為理由有三點，一是崛起的不只中國，還有其他國家崛起，現在已形成新的平衡；亞洲成為核武化最劇烈的區域，破壞和平的代價太大；以及中國、印度與日本等區域內主要政權，都有各自的國內議題要面對。

他說，不過他也看到一些令人擔憂的因素，例如越來越多國家往集權發展，對外擴張野心更強，外交上的妥協跟協商將更為困難。

梅農表示，美國總統川普的印太戰略更強化圍堵中國的基調，但印度總理莫迪去年提出印度版的印太戰略，與美國版本不同，中印關係有所競合，雖有領土爭議，但中國也是印度最大的投資來源，印度不會在中美之間選邊站，維持開放、有包容性的印太戰略，才符合印度利益。

另外，對於兩屆的中國「一帶一路」高峰會，印度都沒有派人參與，梅農表示，印度是唯一受邀但沒有參加的國家，他不確定代表什麼意涵，但一帶一路的建設範圍行經印度領土跟巴基斯坦，牽涉領土跟主權爭議，自然會反對。（編輯：蘇龍麒）1081007