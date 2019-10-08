抗中國打壓 總統：與球迷玩家一起守護民主自由

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天說，一個能夠自由表達意見、互相討論激盪創意的社會，體育賽事、電競產業將會更蓬勃發展。身為台灣的總統，她會和所有球迷及玩家一起，守護得來不易的民主自由價值。

香港選手Blitzchung日前在電競遊戲「爐石戰記」賽後受訪時，蒙面高喊「光復香港，時代革命」，遭大師職業賽除名，並取消其第2賽季所獲得獎金；美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理支持香港的發文，引來中國方面強烈抨擊和抵制。

蔡總統晚間透過臉書貼文指出，她欣賞電競選手、籃球選手的專注和拚勁，也享受看比賽的過程。賽場上，大家憑著長期的訓練和努力，爭取最好的成績，贏得榮耀和喝采，也帶給觀眾最大的享受。

她說，在運動場域之外，每一位選手、教練、或是從業人員，都會有自己的政治立場，也可能公開發表意見。不論喜不喜歡，這都屬於言論自由的範圍。

蔡總統認為，個人的立場，一定會有喜歡和不喜歡的人。但如果因此就要將比賽停播、或是把特定選手除名，威脅大家只能有一種意見，這反而是所有球迷跟玩家的損失，她也不能理解這種恐懼言論自由的做法。

她說，一個能夠自由表達意見、互相討論激盪創意的社會，體育賽事、電競產業將會更蓬勃發展。身為台灣的總統，她會和所有球迷及玩家一起，守護得來不易的民主自由價值。（編輯：張良知）1081008