總統府住一晚 韓國攝影師：岳父是蔡總統粉絲

（中央社記者游凱翔台北9日電）文化總會今天表示，總統蔡英文今天接見「來去總統府住一晚」的第一組客人、韓國籍攝影師金周奕（Kim Ju Hyeok ）。金周奕說，他是台灣女婿，岳父是蔡總統的忠實粉絲，能圓滿岳父生前的願望，他覺得很感動。

總統府與文化總會、觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，日前公布全球10組入選名單，並從10月8日開始，每週一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底；拔得頭籌第一組入住幸運兒是韓國知名旅遊攝影部落客金周奕，昨天入住總統府一晚。

文化總會下午表示，韓國籍的金周奕是韓國攝影師，身兼韓國亞洲通信社的攝影記者，也是知名旅遊攝影部落客，作品橫跨義大利、西雅圖、紐約、波士頓與日本岡山、沖繩等。

文化總會說，金周奕昨天傍晚到總統府便開始一連串體驗行程，在凱道現場體驗精彩絕倫的光雕秀，晚餐享用米其林美食，更收到蔡總統署名的韓文小卡，附上台灣道地的滷味當宵夜。

文化總會指出，金周奕今天與蔡總統合影，他激動的表示非常開心，由於他是台灣女婿，岳父是蔡總統的忠實粉絲，能夠圓滿岳父生前的心願，他覺得很感動。（編輯：林興盟）1081009