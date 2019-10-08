來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房[影]

全球首創開放國際觀光客入住百年古蹟總統府住一晚活動8日開始，總統蔡英文親自開箱為遠道而來的賓客所設計的房間。（圖取自facebook.com/wowlavie）

（中央社記者葉素萍台北8日電）全球首創開放國際觀光客入住百年古蹟總統府住一晚活動今天開始，總統蔡英文親自開箱為遠道而來的賓客所設計的房間；她說，家具與檯燈都是台灣在地的設計品牌，希望賓客體驗最道地的台灣味。

總統府與文化總會、觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，日前公布全球10組入選名單，並從10月8日開始，每週一組，免費入住體驗活動預計進行到12月底；拔得頭籌第一組入住的幸運兒是韓國知名旅遊攝影部落客Kim Juhyeok將於今天入住總統府一晚。

蔡總統上午在臉書發布開箱影片，她說，她常在總統府接待外賓，這次決定由總統府帶頭拚觀光，接待另一種外賓，就是在社群上很有影響力的外國朋友，邀請他們來總統府住一晚，也藉此宣傳台灣。

總統府為遠道而來的賓客所設計的房間，今天正式曝光，蔡總統並開箱給大家看。

總統說，這裡面的家具、桌椅、櫥櫃，就連檯燈都是台灣在地的設計品牌。她的想法很簡單，就是希望賓客能體驗最道地的台灣味，並且有賓至如歸的感覺。

蔡總統在影片裡也提到，她覺得這房間很漂亮，比總統府大多數的房間都漂亮。

被問到，如果得到一週的假期，會去台灣哪裡玩；蔡總統說，如果能夠開車環島走一圈，是她最希望的事。她並推薦國際旅人來到台灣旅行，最好能夠到總統府來住一晚，一定要吃滷肉飯、喝珍珠奶茶。（編輯：謝佳珍）1081008