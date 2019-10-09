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雙十國慶酒會在州議會舉行 駐雪梨處創首例

最新更新：2019/10/09 22:36
駐雪梨辦事處今年突破往例，9日首度在澳洲新南威爾斯州議會舉辦雙十國慶酒會。（中華民國駐雪梨辦事處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年10月9日
駐雪梨辦事處今年突破往例，9日首度在澳洲新南威爾斯州議會舉辦雙十國慶酒會。（中華民國駐雪梨辦事處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年10月9日

（中央社記者石秀娟雅加達9日專電）駐雪梨辦事處今年突破往例，首度在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）州議會舉辦中華民國雙十國慶酒會，新州下議院議長奧戴等政要及各界人士300人出席。

駐雪梨辦事處今晚舉辦民國108年國慶酒會，處長王雪虹以「共享民主友誼長存」為題致詞。奧戴（Johnathan O'Dea）、新州華人居民最多的威洛貝市（Willoughby）市長吉德利（Gail Giles-Gidney）等300名貴賓出席致賀。

王雪虹表示，台澳在經貿及投資領域持續深化成長，而國立故宮博物院今年首度將館藏肉形石等國寶運至南半球，在新州美術館展出，為台澳文化交流立下重要里程碑。

她說，兩國理念相近，共享民主、自由及人權等價值，應在此基礎上發展更多元的合作。

王雪虹再次呼籲澳方支持台灣有意義地參與國際組織及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等訴求，並對在場嘉賓及議會成員的長期支持表達深摯謝意。

辦事處透過新聞稿表示，新州政要致詞時也都指出，台澳確實享有許多共同價值，樂見雙方在貿易、投資、文化、藝術及教育等各領域交流頻繁，並期許台澳友誼長存。

新聞稿表示，辦事處利用酒會展現台灣文化軟實力，設計具有台灣特色圖案的邀請函、聘請青年樂團演奏流行中、英文歌曲，並贈送出席貴賓特製印有「勇敢自信、世界同行」（Brave and Confident: One with the World）字樣的環保購物袋，獲得與會賓客一致好評。（編輯：郭中翰）1081009

駐雪梨辦事處9日舉辦雙十國慶酒會，出席賓客包括新州下議院議長奧戴等政要及各界人士約300人。（中華民國駐雪梨辦事處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年10月9日
駐雪梨辦事處9日舉辦雙十國慶酒會，出席賓客包括新州下議院議長奧戴等政要及各界人士約300人。（中華民國駐雪梨辦事處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年10月9日
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