荷蘭眾議員出席國慶酒會 力挺台灣國際參與

（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）駐荷蘭代表處9日晚間舉行108年國慶酒會，荷蘭眾議員表達強烈支持台灣國際參與，駐荷蘭代表陳欣新表示，在中國威脅及打壓日益嚴峻之際，感謝荷蘭國會支持。

駐荷蘭代表處今天表示，陳欣新9日晚間主持108年國慶酒會，荷蘭眾議院外交委員會委員兼基民黨（CDA）外交暨國防事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）致詞時，說明在眾議院外委會推動支持台灣國際參與動議的情形，並再度表達對台灣參與國際組織的強烈支持。

范赫沃特強調，荷蘭眾議院在10月8日首度通過有關支持台灣國際參與的動議，是台荷關係的新里程碑。相信兩國友好關係將持續深化，共創永續發展的未來。

陳欣新致詞時表示，台灣和荷蘭由於特殊歷史連結，雙方關係特別緊密，感謝荷蘭國會支持及理念相同國家的支持，在中國對台灣威脅及打壓日益嚴峻之際，協助台灣捍衛民主和自由。

她另指出，台荷雙邊關係持續增長，荷蘭為台灣在歐洲的第2大貿易夥伴，也是第一大投資來源國。去年台荷雙邊貿易增長幅度高達60%，金額近100億美元。

台荷雙邊在政府、城巿、學術及學生等層面交流頻密且成果豐碩，今年雙方簽署科技合作備忘錄，雙方政府均致力推展綠色能源、智慧型農業和永續發展，未來前景可期。

國慶酒會約有350名貴賓出席，包括自民黨（VVD）眾議員吉柏曼斯（Sven Koopmans）、荷蘭銀髮族黨（50plus）黨魁克洛爾（Henk Krol）等多位議員，及前國防部長范艾克林（Willem van Ekelen）、瓜地馬拉駐荷大使艾瑞納雷斯（Klee Arenales）以及政、經、僑、學、文教界等代表。

駐荷蘭代表處精心安排邀請旅荷音樂家吳哲陞和方斯由編排演出「來自台灣故鄉的旋律—老人飲酒歌」，並由荷蘭僑界合唱「朋友」和荷文歌曲，酒會氣氛十分熱絡。（編輯：林憬屏）1081010