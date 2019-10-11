紐約慶雙十 華埠封街遊行喜氣洋洋

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）紐約僑界今天在曼哈頓華埠歡慶中華民國108歲生日。原本天氣預報會下雨，結果天公作美，升國旗與封街遊行順利進行，華埠一片青天白日滿地紅旗海，喜氣洋洋。

慶祝活動下午在紐約中華公所外展開，公所主席伍銳賢、駐紐約辦事處長徐儷文及僑界領袖等百餘人參加升旗典禮。由於鄰近的哥倫布公園國父孫中山先生銅像整修中，向國父銅像獻花、行三鞠躬禮等儀式改在中華公所禮堂舉行，一併舉辦國慶慶祝大會。

徐儷文致詞表示，原本天氣預報會下雨，最終豔陽高照，鐵口直斷好天氣的伍銳賢預測神準。「多年來，紐約華埠國慶慶祝活動一向就是好天氣，今天風和日麗象徵我們的國家國運昌隆」。

徐儷文說，面對動盪局勢及威權體制的擴張威脅，台灣面臨極為嚴峻的挑戰，但不是獨自面對挑戰。台灣地處印太地區戰略前緣，國際社會愈來愈了解，台灣是守護民主價值的第一道防線，是維護區域和平穩定不可或缺的良善力量。

她表示，「我們有來自國際上理念相近國家的肯定與協助，還有廣大僑胞的支持與鼓勵，台灣這個堅韌之島必然日益茁壯，我們的國家必定在國際上永續發展。」

紐約中華公所外照例懸掛中華民國與美國國旗，今天適逢國慶，更掛起「中華民國萬歲」、「民主自由人權法治」、「平等博愛正義和平」大型布條。

伍銳賢強調，中華公所永遠追隨國父孫中山先生三民主義理念，他並帶領在場人士高呼中華民國萬歲、台灣民主自由加油。

他說，「在美國最重要就是言論自由，我做得不好，歡迎你們給意見並批評我，我一定接受，不會把你的網站封掉，我沒有這個權力。我們來美國為什麼呢，就是追求言論自由。」

紐約多名政要出席慶祝大會，包括聯邦眾議員貝拉斯格斯（Nydia Velazquez）、紐約州參議員卡瓦納（Brian Kavanagh）。兩人致詞時都肯定華人對紐約、華埠與美國貢獻卓著，卡瓦納並向中華公所頒發賀狀。

中華公所依往例於傍晚舉辦年度封街大遊行，舞獅表演替遊行暖身，吸引不少觀光客駐足圍觀。今年有超過40組團隊參加遊行，隊伍綿延數百公尺，參加者手持小型青天白日滿地紅及星條旗，不時高喊中華民國萬歲、台灣加油。

除了有舞龍舞獅帶隊增添喜氣外，遊行隊伍中還出現巨幅青天白日滿地紅旗，充滿台灣特色的三太子也上街同樂，繁忙的華埠充滿喜氣，熱鬧滾滾。（編輯:韋樞）1081011

紐約中華公所10日在曼哈頓華埠舉辦年度封街遊行，華埠一片青天白日滿地紅旗海，喜氣洋洋。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月11日