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馬台經貿協會國慶晚會 政商交流加強雙邊關係

最新更新：2019/10/11 13:21
馬台經貿協會9日晚間於吉隆坡地標吉隆坡塔舉行慶祝中華民國108年國慶晚會，除了馬台政商人士出席外，台北醫學大學參訪團也受邀參加，彼此都希望能提升未來雙邊經貿關係。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　108年10月11日
馬台經貿協會9日晚間於吉隆坡地標吉隆坡塔舉行慶祝中華民國108年國慶晚會，除了馬台政商人士出席外，台北醫學大學參訪團也受邀參加，彼此都希望能提升未來雙邊經貿關係。中央社記者郭朝河吉隆坡攝　108年10月11日

（中央社記者郭朝河吉隆坡11日專電）馬台經貿協會昨晚於吉隆坡地標吉隆坡塔舉行慶祝中華民國108年國慶晚會，馬台政商人士約250位出席盛會，其中台北醫學大學參訪團也受邀共襄盛舉。

國慶晚會由馬台經貿協會會長陳榮立局紳主持。出席者包括駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠、馬國上議院王鍾璇上議員、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林永昌、僑學界、台商會會長等約250人參加。

洪慧珠致詞時感謝馬台經貿協會成立5年以來，每年持續舉辦慶祝中華民國國慶晚會，今年選在國慶日舉行且規模更為擴大，展現馬國華人社群對中華民國的友誼。

她也感謝馬台經貿協會舉辦許多雙邊活動，包括安排台灣青年到馬來西亞觀摩，前2個月也舉辦孫中山革命足跡參訪團等，不僅增進彼此之間的瞭解，還能讓參訪團獲得許多寶貴知識及經驗。

她進一步指出，在推動新南向政策下，台馬在經貿投資、文教、觀光旅遊等方面交流成果豐碩，另一方面，台灣不畏政治上的艱難挑戰，持續拓展國際空間的決心不變。她在晚會上也轉述總統蔡英文國慶談話的重點內容。

陳榮立表示，希望馬台經貿協會能繼續扮演橋梁角色，協助引進外資，帶領台灣企業家到馬來西亞發展，並積極推動醫療觀光、高科技農漁業技術、城市系統規劃和環保等產業。

林永昌則說，將與馬國各商會保持密切聯繫，隨時了解馬國商人需要，向台灣推薦好企業，並引進新技術，希望能促成雙邊更多合作。

他表示，台灣有很好的技術，大馬有很好的天然資源、人力與地域，可以互補雙邊的優缺點。尤其馬來西亞去年剛換新政府，台商總會將把握機會，提升雙邊貿易關係。

另外，台北醫學大學參訪團也在董事長張文昌帶領出席國慶晚會。參訪團希望透過三家附屬醫院，包含台北醫學大學附設醫院、萬芳醫院以及雙和醫院的資源，積極努力與馬國醫療技術交流合作。（編輯：王永志）1081011

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