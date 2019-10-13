柯文哲台中簽書會 闡述人生哲學是堅持

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台北市長柯文哲今天在台中市誠品中友店舉辦簽書會，他開場致詞指出，自己的人生哲學是堅持，希望大家從這本書中看到他如何形成人生哲學，體會自己的人生價值。

身兼台灣民眾黨主席的柯文哲，今天在台中市展開一整天的參訪及輔選行程，下午還安排在誠品中友店舉辦簽書會，開放200個名額進場，台北市副市長蔡炳坤及北市府顧問蔡壁如等人也陪同出場。

柯文哲簽書會開始前先致詞指出，有人問他怎有辦法整天在工作，雙十連假有時出現宜蘭、台中，到處都看得到，會不會很累，他以前當外科醫師也很累，「有一種東西叫堅持」，人生哲學是每個人長期生命過程慢慢形成的。

柯文哲表示，寫這本書就是讓大家看到他的人生哲學為何會這樣形成，沒有特別要把自己的東西推銷給別人，希望看完這本書後會產生自己的人生哲學，遇到某些事情會相當堅持，「有些東西你不會想要去交換，是你的核心價值」，核心價值是什麼，要自己去體會，希望讀完這本書後去形成自己的人生哲學，是他寫這本書最大的目的。

另外，台灣民眾黨發布新聞稿表示，自由時報今天「戲言、失言？ 柯文哲：能騎一日雙塔是吃安」的報導，是以擷取的談話內容擬定影射性新聞，誤導民眾視聽。台灣民眾黨發言人林珍羽強調，完成一日雙塔是柯文哲的人生目標，過程中從未服用任何違禁藥品，且堅定地完成這趟困難的挑戰。（編輯：林沂鋒）1081013