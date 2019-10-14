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赴洛城為蔡總統造勢 林飛帆：團結是選舉主旋律

最新更新：2019/10/14 13:14

（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨副秘書長林飛帆今天出席2020總統蔡英文連任洛杉磯造勢大會，他說，團結是這次選舉的主旋律，明日他將前往多倫多，而前行政院長賴清德則將從歐洲抵達舊金山，代表黨中央跟競選辦公室接續海外造勢團結的行程。

民進黨今天發布新聞稿指出，2020蔡總統連任洛杉磯造勢大會於台灣時間14日上午6時30分於洛杉磯舉辦。林飛帆、新北市議員何博文跟外貿協會副董事長莊碩漢出席這場造勢活動。

洛杉磯後援會會長田詒鴻致詞時向現場鄉親呼籲，蔡總統做了很多改革，需要再4年的時間，而且國會要能持續過半，改革之路才能堅持。造勢大會氣氛熱絡，當地僑界及後援會幹部約有600人出席。

何博文說，傳出明年投票前的經濟艙等已經接近售完狀態，呼籲僑胞加快動作，無論如何都儘量趕回台灣投蔡總統一票，獲得現場鄉親熱烈回應。

林飛帆強調，這次選舉中共積極用各種方式介入，先前，在一週內斷台灣兩邦交國就是方式之一，目的是拉民進黨下台，他請鄉親一定要做蔡總統的後盾，支持總統連任跟國會過半。

林飛帆強調，團結是這次選舉的主旋律，明天他將前往多倫多，而賴清德將從歐洲抵達舊金山，代表黨中央跟競選辦公室接續海外造勢團結的舊金山、芝加哥、華府、紐約四站行程。

林飛帆也呼應何博文的談話指出，海外鄉親如果買不到機票也要坐船回台投票，這次是最關鍵的選舉，請回台將總統、立委跟政黨票都投給民進黨，讓改革轉型不再回頭。（編輯：紀淑芳）1081014

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