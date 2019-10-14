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台獨聯盟決議支持蔡總統連任 政黨票投台灣基進

最新更新：2019/10/14 19:06

（中央社台北14日電）台灣獨立建國聯盟召開世界中央委員會大會，針對2020年台灣大選，以多數決議支持總統蔡英文連任、政黨票支持台灣基進黨、區域立委則選擇支持具有本土意識、強化台灣安全的人選。

台獨聯盟世界中央委員會大會10月12日召開，今天發表聲明，除做成上述決議外，會中並進行主席改選，由陳南天繼續擔任主席。

台獨聯盟表示，從2016年民進黨執政起，多次舉辦研討會，對民進黨用人與政策不乏提出批判，也指出民進黨維持現狀的保守性。不過，盤點2018年地方選舉大敗之後情勢，抵抗中國侵吞控制台灣已成首要之務。

台獨聯盟指出，從「抗中保台」的角度支持蔡總統，並防止國民黨等親中政黨復辟，期許並要求蔡總統盡可能促進台灣人的團結，以總統的高度、台灣大局為前提，廣納良言，聽取不同意見。

不過，在政黨票上，台獨聯盟決議支持台灣基進黨，肯定2014年以來台灣基進黨雖然沒有公職與民代席次，卻屢敗屢戰，堅持抗中保台的路線。

台獨聯盟指出，台灣的處境，比過去任何時期都更危險。即將來到的2020大選，將是台灣史上最為關鍵的一場選舉，是台灣能否展現意志，反中國併吞、繼續走向民主、成為獨立的正常國家的分水嶺。（編輯：黃國倫）1081014

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