是否恢復關島駐處 外交部評估國際情勢與雙邊關係

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）外交部今天表示，對於是否恢復駐關島辦事處，目前還沒有具體決定；先前撤掉關島辦事處有當時的考量，若要做其他的評估，是依據國際情勢變化與雙邊關係的發展來評估。

外交部先前表示，為因應國際情勢變遷，將政府有限外交預算、資源及人力配置發揮最大效益，駐關島辦事處於2017年8月31日暫停運作，原有業務由駐帛琉大使館兼轄。近日傳出政府已決定復設駐關島辦事處，進一步強化太平洋區域經營。

對此，外交部北美司司長姚金祥今天在外交部例行新聞說明會回應表示，是否恢復設立駐關島辦事處，目前還沒有具體決定，待有具體決定後，會向外界說明。

對於考量恢復設立關島駐處的原因，姚金祥表示，外交部一向根據整體情勢與雙邊關係發展來決定設處或是撤處的需求。先前關島辦事處撤處有當時的考量，如果要做其他評估，就是要根據國際情勢變化跟雙邊關係的發展來做評估。

此外，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）於14日至19日偕AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪問台灣，將拜會政府高層及相關部會。外交部指出，這是莫健自民國105年10月接任AIT主席後第7度來台訪問。

姚金祥說，這是例行訪問，預期將針對台美安全、經濟等廣泛議題進行討論。

有關台美經貿議題，姚金祥說，目前還是努力爭取、希望今年可以召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

對於台美7日在台北舉行首屆「太平洋對話」（Pacific Islands Dialogue）是否達成具體結論，姚金祥說，會中針對雙方實質計畫交換意見並設定目標，也討論在區域內如何維護共同利益。

另外，對於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜計畫訪美，是否有向外交部提出協助的需求，姚金祥說，目前不論是高雄市政府或是中國國民黨，都沒有提出要求。（編輯：鄭雪文）1081015