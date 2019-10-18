三重立委提名傳承諾跳票 民進黨:絕無此事

（中央社記者溫貴香台北28日電）民進黨不分區立委提名委員會爭議未歇，今天又傳出民進黨中央承諾新北市議員李余典「3月立委補選余天上，下屆立委選舉換李余典上陣」跳票，民進黨今天表示，絕無此事，該區初選結果余天勝出，過程皆依照黨內民主機制進行。

上報昨天報導，今年3月三重立委補選，黨中央曾做過內參民調，當時李余典支持度高於余天，參選意願也較大，但負責協調的民進黨主席卓榮泰考量補選時程短，須推派爆發力強的人選，快速炒熱選情拉抬投票率，因此放棄民調較高、地方組織強的李余典，拍板徵召脫離基層已久、但具全國知名度的余天上陣。

報導指出，該名黨政人士說，黨中央當時請出（行政院長）蘇貞昌，帶著余天當面勸退李余典，為按捺李與基層的不滿情緒，訴求團結拚勝，黨中央高層向李表明，補選有戰略考量，這次讓給余天，2020再換李上陣，余天也同意這項安排。

民主進步黨發言人李明俐今天對此表示，報導內容與事實不符，絕無此事。三重原本就是黨內初選選區，該區初選結果由余天勝出，代表民進黨參選該區立委席次，過程皆依照黨內民主機制進行。（編輯：紀淑芳）1081018