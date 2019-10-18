蘇貞昌：台日關係非常進步是事實

立法院院會18日進行施政報告質詢，有立委質詢時關切台日關係，行政院長蘇貞昌答覆，台日沒有正式邦交，但這些年來經外交人員努力，「非常的有進步，這是事實。」中央社記者裴禛攝 108年10月18日

（中央社記者范正祥台北18日電）行政院長蘇貞昌今天表示，這些年來台日關係非常進步是事實。他舉例颱風哈吉貝侵襲日本一事，總統蔡英文13日在推特發文表達慰問，日本首相安倍晉三今天在推特發文感謝台灣老朋友們慰問。

立法院院會進行施政報告質詢，國民黨立委徐志榮質詢時關切台日關係。

蘇貞昌答覆，台灣與日本沒有正式邦交，但是這些年來經過外交人員的努力，「非常的有進步，這是事實。」

徐志榮說，「我也認為是事實」。他舉例，駐日本代表處8日晚間在東京舉辦中華民國108年國慶酒會，安倍晉三的母親安倍洋子出席致賀；也有多位日本國會議員來台參加10日在總統府前舉辦的國慶遊行。

對於徐志榮舉例多項事實象徵台日友好，蘇貞昌主動補充說，包括今天安倍晉三都還特別發文感謝台灣關懷哈吉貝災情。

質詢過程中，徐志榮也關切駐福岡辦事處4日在中華民國108年國慶酒會會場公布安倍晉三賀電，卻遭日本官房副長官岡田直樹公開否認有發此賀電一事。

徐志榮說，他希望那賀電是安倍晉三那邊發的，但是日方不能說是真的，只好否認。

對於政府不便進一步說明賀電的來處，徐志榮說，可能也有苦衷，沒關係。（編輯：郭萍英）1081018