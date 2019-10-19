更多編輯台推薦新聞：
一週大事／加泰隆尼亞示威延燒、彭政閔球員生涯結束
一週大事

一週大事／加泰隆尼亞示威延燒、彭政閔球員生涯結束

光鮮亮麗之外 梅根與哈利王子談王室生活大不易
國際

光鮮亮麗之外 梅根與哈利王子談王室生活大不易

影片／空軍台南基地開放 民眾看空中操演大呼過癮
政治

影片／空軍台南基地開放 民眾看空中操演大呼過癮

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
英國會表決通過修正案 強生版脫歐協議受阻
首頁 / 政治

台中六房媽起馬宴 柯文哲帶立委參選人出席

最新更新：2019/10/19 21:31
台灣民眾黨主席柯文哲（中）19日帶領多名黨提名立委參選人，在台中參加為六房媽祖為遶境活動暖身的起馬宴，眾人參香祈福。中央社記者蘇木春攝　108年10月19日
台灣民眾黨主席柯文哲（中）19日帶領多名黨提名立委參選人，在台中參加為六房媽祖為遶境活動暖身的起馬宴，眾人參香祈福。中央社記者蘇木春攝　108年10月19日

（中央社記者蘇木春台中19日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天與多名台民黨提名的立委參選人，到台中參加台中六房媽祖活動，柯文哲表示，該做的還是要做，還是要把黨提名的人選推銷出去。

柯文哲與台灣民眾黨發起人蔡壁如、台民黨提名的台中市第3選區立委參選人張睿倉、第4選區參選人張渝江、第5選區參選人謝文卿、桃園市第1選區參選人陳泓維等人，到台中市烏日區參拜六房媽祖並參加起馬宴。

柯文哲上台致詞後，逐桌與在場民眾敬酒，許多民眾都興奮與柯文哲合照。柯文哲受訪時表示，他比較少來當地，民眾興奮是因為新鮮感。至於帶4名參選人參加，他說，總是該做的還是要做，還是要把黨提名的人選推銷出去。

媒體提問柯文哲要敬140桌會不會累，他說，不會，既然來了就要認真做，不要在台上，到場不到10分鐘都沒有效，逐桌敬酒才有誠意。

台中市六房媽會理事長黃義村表示，台中六房媽祖民國88年自雲林六房媽分靈，每年在烏日區、大肚區繞境2天，台中六房媽沒有固定廟宇，每年繞境後以擲茭杯方式決定當年度爐主，由爐主迎回供奉至隔年繞境。

今年六房媽祖遶境活動將於26、27日舉辦，適逢台中市烏日區農會百周年慶，一同合作舉辦六房媽祖觀光文化節活動，今天晚間舉辦起馬宴，為繞境活動暖身，國民黨籍立委顏寬恒與基進黨立委參選人陳柏惟等人也都出席。（編輯：方沛清）1081019

台灣民眾黨主席柯文哲（前中）19日晚間與多名黨提名立委參選人，一起到台中參加六房媽起馬宴，逐桌與民眾敬酒致意。中央社記者蘇木春攝　108年10月19日
台灣民眾黨主席柯文哲（前中）19日晚間與多名黨提名立委參選人，一起到台中參加六房媽起馬宴，逐桌與民眾敬酒致意。中央社記者蘇木春攝　108年10月19日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報