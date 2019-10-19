台中六房媽起馬宴 柯文哲帶立委參選人出席

台灣民眾黨主席柯文哲（中）19日帶領多名黨提名立委參選人，在台中參加為六房媽祖為遶境活動暖身的起馬宴，眾人參香祈福。中央社記者蘇木春攝 108年10月19日

（中央社記者蘇木春台中19日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天與多名台民黨提名的立委參選人，到台中參加台中六房媽祖活動，柯文哲表示，該做的還是要做，還是要把黨提名的人選推銷出去。

柯文哲與台灣民眾黨發起人蔡壁如、台民黨提名的台中市第3選區立委參選人張睿倉、第4選區參選人張渝江、第5選區參選人謝文卿、桃園市第1選區參選人陳泓維等人，到台中市烏日區參拜六房媽祖並參加起馬宴。

柯文哲上台致詞後，逐桌與在場民眾敬酒，許多民眾都興奮與柯文哲合照。柯文哲受訪時表示，他比較少來當地，民眾興奮是因為新鮮感。至於帶4名參選人參加，他說，總是該做的還是要做，還是要把黨提名的人選推銷出去。

媒體提問柯文哲要敬140桌會不會累，他說，不會，既然來了就要認真做，不要在台上，到場不到10分鐘都沒有效，逐桌敬酒才有誠意。

台中市六房媽會理事長黃義村表示，台中六房媽祖民國88年自雲林六房媽分靈，每年在烏日區、大肚區繞境2天，台中六房媽沒有固定廟宇，每年繞境後以擲茭杯方式決定當年度爐主，由爐主迎回供奉至隔年繞境。

今年六房媽祖遶境活動將於26、27日舉辦，適逢台中市烏日區農會百周年慶，一同合作舉辦六房媽祖觀光文化節活動，今天晚間舉辦起馬宴，為繞境活動暖身，國民黨籍立委顏寬恒與基進黨立委參選人陳柏惟等人也都出席。（編輯：方沛清）1081019