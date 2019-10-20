徐永明：時力不分區名單絕對是改革突破

（中央社記者王鴻國新北20日電）時力黨主席徐永明今天表示，時力不分區立委名單絕對比其他政黨好，其他政黨名單讓人感覺都是舊的勢力，時代力量名單絕對是改革突破。

徐永明和決策委員邱顯智等人出席時代力量新北市第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立法委員參選人張衛航競選總部成立茶會，他接受媒體聯訪時再針對不分區名單做說明。

由於時力傳出外號「翟神」的翟本喬及台北市前都發局長林洲民納入不分區名單，引發外界重視。徐永明表示，民進黨現在開始反省不分區名單，裡面不能有家族認為這會影響選情。但讓人質疑區域立委就可以有家族嗎？在淡水的藍綠候選人差異非常小、很模糊，最大的共同點就是「政二代」。

徐永明表示，時力在淡水競選重點是對於年輕家庭的照顧的居住正義。時力未來會以政黨票的推動為主，搭配「公平正義改變台灣」的競選主軸。

他表示，未來不分區提名希望能帶動政黨票，時力的名單絕對比其他政黨的名單好，「其他政黨名單，我覺得就只有一個名單，這個名單就是吳敦義、柯建銘、蔡壁如讓人感覺都是舊的勢力。保守的現狀，那我想時代力量未來不分區名單絕對是改革突破。」

徐永明強調，不分區名單需經過黨內的程序來確定，目前仍在諮詢過程，其實，幾個已曝光的人仍在接觸中，不分區名單仍孵蛋的過程，時力會謹慎處理，未來一定會提出亮眼的名單。（編輯：張銘坤）1081020