陳同佳案爭議 國安局：時機不妥不得不政治考量

（中央社記者王承中台北21日電）陸委會指出，港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案，是別具用心。國安局長邱國正今天表示，過去法務部、陸委會曾要求移送陳同佳，但未獲港府回應，港府現在卻突然要移送，時機不妥，政府不得不在政治方面考量。

針對香港政府20日晚間發布有關港人陳同佳在台殺人案的聲明，陸委會今天凌晨質疑，台港無刑事司法協作，港府如何積極依法配合；且將台灣視為中國一部分，致台港間不能進行司法互助協商。

立法院外交及國防委員會今天審查明年度國安局預算，朝野立委關注陳同佳案的後續。國民黨立委江啟臣在質詢時表示，照這樣下去往後殺人都到台灣就好了，只要傷害的不是台灣人，台灣就不用在乎，台灣的司法正義、司法管轄權在哪裡。

江啟臣指出，政府應完整行使司法主權，此案若不處理好，大家會認為台灣的司法不是司法，政治干預司法、行政凌駕司法，以後來台灣犯罪只要把政治搞好，就不會被抓回來判刑，國安局要慎重考量。

民進黨立委羅致政則指出，這是港府沒有送中條例的送中條例，若今天港府可以逼陳同佳到台灣自首或投案，未來就可以逼港人到大陸自首或投案，還不用送中條例，「這是開了一個口，藉台灣之名，創造一個沒有送中條例的送中作法」。

對此，列席的邱國正答詢時表示，沒有錯，有這個可能，這個時機點很不妥。

邱國正指出，去年2月案發後，據他了解，法務部與陸委會都有要求香港將陳同佳移送返台，但港方都沒有回應，現在卻突然要將陳同佳移送來台，在這個節骨眼上，政府不得不在政治方面也要作考量。但若陳同佳入境，進來就抓。

陳同佳去年與女友來台旅遊期間，因細故殺了女友，死者父母親後來分向台港兩方報案失蹤；陳嫌接受港警訊問時透露殺害一事，港方遂通報台灣於淡水尋獲死者遺體。

由於台港間無司法互助與引渡協議，港警握有的人證無法轉交台灣依法起訴，後因陳嫌曾在香港盜領死者存款，最終僅能以盜竊及處理贓物罪起訴判刑，陳嫌可望在本月23日出獄。（編輯：林孟汝）1081021