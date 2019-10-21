副總統接見鳳凰城市長 盼媒合台美高科技企業

（中央社記者葉素萍台北21日電）副總統陳建仁今天接見美國鳳凰城市長蓋耶哥，他說，蓋耶哥此行將考察台灣高科技產業、智慧城市與交通建設，做為鳳凰城未來推動市政建設的參考，盼媒合相關領域的台美企業，為雙方共創繁榮。

陳副總統今天在總統府接見美國鳳凰城市長蓋耶哥（Kate Gallego），他歡迎蓋耶哥訪問台灣，慶祝鳳凰城與台北市締結姊妹市關係40週年。

副總統指出，今年也是「台灣關係法」立法40週年，1979年美國國會通過「台灣關係法」，為斷交後台美關係的持續發展奠定重要的法律基礎，這要歸功於當時亞利桑那州聯邦參議員高華德（Barry Goldwater）等許多美國國會友人的支持。

陳副總統表示，蓋耶哥是台灣的好朋友，從政後堅定支持台美友好關係，也非常照顧在鳳凰城的僑民，他要向蓋耶哥致上由衷感謝。

談及雙方關係，副總統指出，台灣與亞利桑那州的經貿、教育及文化關係一向非常密切。台灣是亞利桑那州第11大出口國，亞利桑那州則是台灣航太與資訊產業在海外的重要投資地。他期待，未來雙方在經貿、科技、教育與文化上的交流合作，能夠一年比一年更加緊密。

他說，亞利桑那州有許多支持台灣的友人，例如已故美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）被視為捍衛自由民主的領導者，曾多次重申對台美安全關係的支持，是台灣最忠實堅定的友人之一。

他說，蓋耶哥此行訪台將考察台灣的高科技產業、智慧城市與交通建設，以做為鳳凰城未來推動市政建設的參考，他要預祝蓋耶哥訪團考察順利成功，並媒合相關領域的台美企業，為雙方共創繁榮。

另外，陳副總統也提到，蓋耶哥是傑出的新生代女性政治人物，支持性別平權，並且包容LGBT（男女同志、雙性戀及跨性別者）族群。總統蔡英文上任後，政府一直致力於實現性別平權價值，在今年5月，台灣已成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在東亞社會立下民主人權的里程碑。

陳副總統強調，台灣與美國有許多共享價值，包括民主、自由、法治、人權等，這些都是台美長久夥伴關係的基礎，讓台美未來持續蓬勃合作。（編輯：林興盟）1081021