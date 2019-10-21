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不分區立委提名 卓榮泰：接近形成共識

最新更新：2019/10/21 19:31
民進黨主席卓榮泰（右）21日傍晚陪同力拚連任的黨籍立委張宏陸（左2）在板橋區的市場掃街拜票，張宏陸拿著象徵「好彩頭」的白蘿蔔開心留影。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月21日
民進黨主席卓榮泰（右）21日傍晚陪同力拚連任的黨籍立委張宏陸（左2）在板橋區的市場掃街拜票，張宏陸拿著象徵「好彩頭」的白蘿蔔開心留影。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）民主進步黨主席卓榮泰今天傍晚談及不分區立法委員提名議題時表示，「正往順利的方向前進」，與民進黨籍立委蘇震清的共識也接近形成，他會掌握時間做出最好選擇。

蘇震清稍早說，絕對尊重黨提名機制，相信民進黨會團結，齊心協力完成不分區提名。

媒體報導，民進黨16日原定召開中央執行委員會通過不分區立委提名委員會，但傳出立法院長蘇嘉全為力主讓侄子蘇震清進入不分區名單，且不滿被排除在提名委員會，運作派系成員杯葛中執會造成流會。

卓榮泰陪尋求連任的民進黨籍立委張宏陸到新北市板橋區拜票並接受媒體聯訪時表示，目前社會上很關心這件事，他會掌握在必要的時間做出最好選擇與決定，這是全體不分區提名委員會的事，會積極完成。

至於蘇嘉全妻子洪恒珠擬退黨選立委，卓榮泰表示，蘇嘉全會有機會與時間解決屏東縣2個選舉區相關問題，希望選情趨向單純，「這有賴蘇院長最大的協調與努力」。

新北立委選情部分，他說，新北立委選情很重要，第3次陪張宏陸拜票，這是整體聯合作戰最好示範；張宏陸認真問政，這席絕對可拿下。

張宏陸受訪表示，自我評估對選情非常有信心。（編輯：李明宗）1081021

民進黨主席卓榮泰（右）21日傍晚陪同黨籍立委張宏陸（右3）到新北市板橋區的江寧市場拜票，向攤商懇託支持張宏陸連任。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月21日
民進黨主席卓榮泰（右）21日傍晚陪同黨籍立委張宏陸（右3）到新北市板橋區的江寧市場拜票，向攤商懇託支持張宏陸連任。中央社記者黃旭昇新北市攝　108年10月21日
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