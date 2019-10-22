蘇貞昌：台灣不能像香港 要煎要煮都隨便人家

（中央社記者郭建伸台北22日電）行政院長蘇貞昌今天備詢時表示，政府希望台灣能在世界有一席之地，不能像香港一樣，要煎要煮都隨便人家，像現在香港就很淒慘；政府沒有抗中意思，但台灣沒辦法以喪失主權作為條件。

立法院今天進行施政總質詢，親民黨立委周陳秀霞質詢時，問及兩岸關係跟台美關係是不是翹翹板，比如台美關係好，兩岸關係是否就不好。

蘇貞昌表示不一定，政府是希望跟各國都好，並在世界有一席之地，但可惜中國沒有承認台灣是國家，更宣稱台灣是中國一部分；美國是世界超級大國，美國和台灣有一樣的價值觀，互動綿密，這幾年美國國會也通過許多惠台法案，所以雙邊關係越來越密切。

周陳秀霞也問蘇貞昌，總統蔡英文曾說「兩岸關係沒有什麼好壞的問題，只有國家利益的問題」，這句話是什麼意思，她要請蘇貞昌開示。

蘇貞昌說，國家利益就是發展經濟顧主權，給人民幸福生活，並與世界各國往來。

蘇貞昌說，政府希望台灣能在世界有一席之地，並有發展空間，不能像香港一樣，要煎要煮都隨便人家，像現在香港就很淒慘；蔡總統所言就是希望大家團結打拚，讓台灣越來越好。

周陳秀霞提醒蘇貞昌，政府要正視親美抗中付出的代價，民進黨雖然將勝選作為優先課題，「但過猶不及都不好」，蔡政府要為勝選後的大陸政策保留一點空間，免得讓趨勢越來越惡化。

蘇貞昌說，政府沒有要抗中的意思，反而很希望跟中國互惠往來，但中國政府一直稱台灣是它的一部分，台灣沒辦法以喪失主權作為條件。（編輯：楊凱翔）1081022