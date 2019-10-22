傳總質詢後輔選韓國瑜 侯友宜：想太多了

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天面對民進黨議員質詢總統選舉議題，都以「市政優先」回應，被問到傳聞總質詢後將輔選韓國瑜，侯友宜說：「想太多了」；他強調和韓國瑜是朋友，沒有心結。

新北市議會今天進行第3屆第2次定期會市政總質詢，首先登場的是民進黨團的聯合質詢，以看板比較侯友宜與韓國瑜、台北市長柯文哲、總統蔡英文等人關係，黨團總召何博文強調，黨團監督市政絕不放水的立場。

何博文表示，侯友宜拚市政拚到感冒了還來備詢，他質疑侯友宜哪有時間幫國民黨總統參選人韓國瑜輔選。列席備詢的侯友宜對總統選舉議題都以市政優先的說法來回答，他說，當下就是做好面對議員的答詢，而他是市長，仍以市民的需求為最重要考量。

議員李坤城追問，傳侯友宜總質詢後幫韓國瑜輔選，侯友宜回說「想太多了」，李坤城問兩人是否有心結，侯友宜說「兩人是朋友，沒心結」。

侯友宜也對重啟核四是假議題的說法表示，他的立場和過去一致，就是沒有核安哪來核電，何況核四的燃料棒剩一半，核四是否重啟不是少數人說了算，而是全體國人的決定，至於整體能源政策，應由中央說清楚。

侯友宜表示，他參選市長時的競總主委是400萬的新北市民，他都沒有找人來做競總主委，自己又怎麼會去做人家的主委。至於議員預估侯友宜在這次大選選後，將為國民黨內「最大尾」的政治人物，侯友宜以「大尾」的都被抓去關，輕鬆帶過這個問題並強調他現階段就只會認真做好市政工作。（編輯：李錫璋）1081022