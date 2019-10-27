蔡總統：黃金不會變綠色 但綠能可以變黃金

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天出席全國綠能產業後援會成立大會，現場有逾千人相挺。蔡總統說，今天看到人這麼多，「我自己也有點嚇到」；她並說，黃金不會變綠色，但「我們的綠能真的可以變黃金」。

蔡總統今天下午連趕兩場在圓山飯店舉辦的「2020蔡英文總統連任全國綠能產業後援會成立大會」以及「2020蔡英文總統連任全國同濟之友後援會成立大會」；綠能產業後援會現場湧進千人，高喊「小英挺綠能、綠能挺小英」

全國綠能產業後援會副總會長廖國榮提到，今天原本預計只有500人參加，在沒動員、接受自由報名情況下，來了1000多人，因為政府支持綠能政策與大家息息相關。

廖國榮並提到，綠能產業遇到的幾項難題，包括，太陽能土地取得不易、有些地方政府配合度很差、銀行融資保守等，盼行政部門協助解決；他說，政府推動重大政策，必須維持長期一貫性，不能像某些縣市首長去年一上台就讓光電業者吃足苦頭，所以今天大家聚在這裡支持一樣抱持同樣保護地球、愛台灣崇高理想的蔡總統。

經濟部長沈榮津則允諾，大家期待的，「政府不會讓你孤單」。

蔡總統說，這陣子她參加很多後援會成立大會，這一場最特別，她以前也選過總統，但從來沒有一個大會是綠能產業大會，今年很高興綠能產業能夠組後援會替她打氣。

「我今天看到人這麼多，我自己也有點嚇到」，蔡總統說，政府是真心誠意要把綠能變成最重要的產業之一，包括執政一上台就開始修電業法，為綠能產業舖軌道，綠能產業絕不是空話，絕對是台灣很重要的產業。

蔡總統也說，「黃金不會變綠色，但我們的綠能真的可以變黃金」，有充足的綠電，台灣就可以打進國際大廠最重視的綠電供應鏈，一起靠綠能賺錢；另外，她也提到，國會過半不只是政治口號，是國家轉型工程非常重要的發動機，拜託大家一定要讓民進黨國會過半。

蔡總統稍後到全國同濟之友後援會成立大會現場，她說，在座很多人從她2010年在新北市長選舉就開始幫忙、支持她。

蔡總統說，距離明年投票，剩下70幾天，是最要小心的階段，包括假訊息、謠言，一波又一波出來，最後70幾天，大家要一起挺住。

她說，中國愈來愈擴張，區域人人自危，台灣首當其衝，全世界的人都在看1月11日台灣人做什麼選擇；她呼籲大家都要站出來，大聲講，台灣人有堅定的意志，要保衛自己的國家，要讓台灣人抬頭挺胸，在國際有尊嚴。（編輯：林興盟）1081027