陳學聖指總統論文相似 教部：如有檢舉依法調查

（中央社記者許秩維台北28日電）國民黨立委陳學聖今天表示，他的團隊自行比對後認為總統蔡英文的博士論文和期刊論文內容有多處相同或高度相似，違反學術倫理。教育部表示，如收到正式檢舉，將依法調查。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，中國國民黨籍立法委員陳學聖於會中提出對總統蔡英文論文的疑慮。

陳學聖表示，教育部於民國104年7月曾跟前樹德科技大學助理教授陳碧雲針對違反學術倫理進行行政訴訟，法院判決教育部勝訴，原因是作者論文自我引用有瑕疵，在代表著作與參考著作有抄襲事實，兩個段落（約超過100字）使用文字和順序一致，因此認定違反學術倫理。

他指出，根據教育部頒佈的「專科以上學校學術倫理處理原則」，大幅引用自己已發表的著作，未適當引註，即是違反學術倫理，因此他的團隊參考相關資料，自行比對蔡總統的博士論文和發表過的期刊論文。

陳學聖拿出資料說，蔡總統的博士論文與其所著期刊論文「國際貿易中國市場之保護-GATT第19條,VER及MFA」有超過1/2篇幅與內容相同或相似，例如該期刊論文的緒論與市場保護之一般介紹的各小節標題、市場保護之法律分析的章節名稱順序與博士論文相同，期刊論文中有20個段落內容和博士論文相同或高度相似。

陳學聖要求教育部調查，針對他提出的疑慮，比對蔡總統的博士論文與期刊論文是否雷同，檢視是否有違反學術倫理或自我抄襲，並於30日在立法院教委會告訴他如何處理。

教育部長潘文忠表示，如果委員有疑慮，可正式提出檢舉，教育部收到檢舉後會依法受理，並按程序處理，但不該由教育部看完後就做判斷。

教育部高等教育司長朱俊彰補充說明，教育部對學術倫理案秉持毋枉毋縱的精神，教育部收到檢舉後，會先請學校調查認定是否屬實，學校須請送審人提出書面答辯，並送原審查人再審查，必要時可另送學者專家審查，學校應於接獲檢舉4個月內做出結論，提交教評會處理，並報教育部審議。（編輯：唐聲揚）1081028