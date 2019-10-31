洪恒珠遞交退黨切結書 請假投入立委選舉

立法院長蘇嘉全的妻子洪恒珠（中）已委託朋友向民進黨屏東縣黨部遞交退黨切結書，11月1日起向農科請假，將以無黨籍身分全心投入立委選戰。圖為108年10月27日洪恒珠出席公開活動畫面。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠昨天委託朋友向民進黨屏東縣黨部遞交退黨切結書，並且從明天起向她上班的屏東農業生物科技園區請假，全心投入立委選舉，她說，將開始掃街拜票。

洪恒珠27日競選總部成立，當天宣布退出民進黨，以無黨籍身分競選屏東第1選區立委，但仍有人不相信她是真的要參選第1選區立委，昨天下午，洪恒珠請朋友到黨部遞交退黨切結書，放棄民進黨終身黨員身分，縣黨部表示，將依照程序辦理。

洪恒珠表示，她希望黨中央不要再給蘇嘉全壓力，她的參選完全是她個人意志及人生規劃，雖然未來如果蘇嘉全姪子、現任立委蘇震清決定參選同選區立委，她會退出，但是目前她還是依照自己的腳步走。

最近網路上對於洪恒珠的參選有不少的攻擊，洪恒珠表示，如果是污衊或是不實的事情，她一定會提告，希望大家進行一場乾淨的選舉。

洪恒珠目前在屏東農科園區擔任副主任，明天起開始向農科請假，展開掃街拜票，她表示，雖然未來變數仍很大，但她目前仍按計畫展開選舉活動，不是如外界所說「選假的」。（編輯：林沂鋒）1081031